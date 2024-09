“Campanita no te vistas que no vas”: Vittorio, del ‘Desafío XX’, pidió matrimonio a su novia

Vittorio, exconcursante del reality *’Desafío XX’ , sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso con su novia, Melissa Hernández Campo . El atleta compartió la emotiva noticia a través de sus redes sociales, donde dedicó un mensaje lleno de amor a su prometida, recordando algunos de los momentos más importantes que han vivido juntos. Sin embargo, las reacciones no tardaron en llegar, y mientras algunos felicitaban a la pareja, otros aprovecharon la oportunidad para hacer bromas sobre su antiguo excompañero de reality, Campanita.

PUBLICIDAD

El llamado ’Ingeniero del Bienestar’ expresó su alegría por dar este significativo paso en su vida y habló con mucha emoción sobre su relación con Melissa. Vittorio recordó con cariño el día en que se conocieron, cómo se sintió al intercambiar miradas por primera vez y los paseos inolvidables que disfrutaron juntos, especialmente a orillas del río. En su publicación, dejó ver lo profundo de su relación y el futuro que ambos sueñan construir.

”No fue solo tu mirada la que atrapó la mía, sino que sentí que el destino nos estaba juntando de una manera que no entendía en ese momento, pero que hoy, con cada día a tu lado, cobra todo el sentido del mundo”, escribió Vittorio en su cuenta de Instagram. También añadió que no quiere esperar más para comenzar a construir su vida al lado de Melissa, concluyendo su mensaje con la pregunta más esperada: ”¿Quieres casarte conmigo?”.

Las felicitaciones no se hicieron esperar, y muchos de sus seguidores celebraron el anuncio. Entre los primeros en reaccionar estuvo su compañera Beba, quien comentó emocionada: ”Esooooo!!!! Muchas felicidades para ustedes!!! Dios te bendiga y bendiga siempre su relación y futuro matrimonio”. Sin embargo, no faltaron las bromas sobre su amistad con Campanita, quien también participó en el ’Desafío XX’. Varios usuarios de las redes sociales comentaron con humor: ”Campanita salió del grupo! 😂❤️🔥” y ”Campanita no te vistas que no vas 😂😂😂”, haciendo referencia a la divertida relación que mantenían dentro del reality.

A pesar de las bromas, lo que más resaltó fue el cariño que la pareja recibió en este importante momento, mostrando el apoyo de sus amigos y seguidores en esta nueva etapa de su vida.