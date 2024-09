“No se ponga a exponer en redes”: Tostao habló luego de las declaraciones de Goyo por infidelidad

Goyo es una de las artistas y cantautoras del Pacífico colombiano, más querida por sus seguidores, pues se ha caracterizado por compartir su vida con ellos a través de sus redes sociales. La cantante también pertenecía a la agrupación colombiana ChocQuibtown y uno de sus compañeros era Tostao, con quien tuvo una relación amorosa por años y con quien comparte una hija. La relación de ambos artistas terminó hace algunos años, por razones desconocidas en primer lugar.

PUBLICIDAD

Lea también: Se filtra video de Kevyn, Guajira y ‘Olímpico celebrando en el Aeropuerto El Dorado

Tiempo después, se conoció que fue por causa de una infidelidad que se acabó la relación y en los últimos días, la cantante compartió en un video detalles de la infidelidad que le habría hecho su expareja.

En ese entonces, Goyo no dio detalles de quién era la persona, pero Tostao y su hermano Slow Mike, rompieron el silencio sobre el tema y se refirió a lo dicho por su ex esposa.

“Yo le escribí y le dije que me parecía una falta de respeto que esté haciendo eso. Obviamente, en ese momento, le escribí en un tono un poco sarcástico y le dije: ‘si vas a hacer storytime, hazlo de estas cosas, que son cosas que tú y yo sabemos que pasaron, que te involucran a ti y esta cuestión no tiene nada qué ver conmigo y no tiene que ver con mi pareja”, indicó en una entrevista Tostao.

Así mismo indicó que estos temas no deberían exponerse por redes sociales y que los momentos negativos deberían soltarse. “Supongamos tenga que ver conmigo, pero no te la valgo, porque, después de tantos años, hay cosas que es mejor dejar así. Por otro lado, hay mucha gente que asegura que ella ‘quiere soltar’, pero para eso uno tiene que ir, pagar su sesión, cuenta todo y va soltando y liberando, pero no se ponga a exponer cosas en las redes”.

Tostao también indicó que la publicación de su ex esposa lo afectó mucho y a su pareja también, pues usuarios en redes sociales se dirigieron a sus redes sociales a hacerle bullying en las publicaciones.

PUBLICIDAD

“Si quiso exponer todo lo que dijo, por lo menos aclare que no está hablando de mi actual pareja, porque a mí esa parte me afecta porque esa muchacha tiene una mamá, esa muchacha tiene un hermano, tiene un círculo, una familia, una profesión, ella es ortodoncista. Tiene un nombre que se le pone en tela de juicio”, indicó.

Finalmente, aclaró que Goyo sabe quién es la persona con la que hubo la infidelidad y no es la misma pareja de la actualidad. “En algún momento yo tuve una infidelidad, ¿por qué no la saca a colación? la verdadera. Ella sabe quién es la persona, se llama Patricia, ¿por qué no hablas de Patricia? Eso es una realidad (...) No hagas que le siga cayendo hate a esa muchacha, que no tiene que ver con nuestra separación, no tuvo nada que ver con que el grupo no siguiera tocando ¿si me entiendes?”.