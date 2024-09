Se filtra video de Kevyn, Guajira y ‘Olímpico celebrando en el Aeropuerto El Dorado

Tras 114 capítulos, el ‘Desafío XX’ llegó a su final luego de que Kevyn y Guajira se consagraran campeones de la edición número 20, tras imponerse sobre Darlyn y su compañero Sensei, en un duelo que estuvo parejo hasta el final de la prueba.

PUBLICIDAD

(Lea también: ¿Cuántos millones se lleva Darlyn del ‘Desafío XX’?)

En las últimas horas se conoció un video que está siendo circulado por redes sociales, donde se ven a los dos ganadores en compañía de Oscar Muñoz, más conocido como ‘Olímpico’ y de Francisco. En el clip se puede observar que los participantes del Desafío estaban en el aeropuerto El Dorado donde se presume que estaban a punto de abordar un avión para sus lugares de residencia.

Es importante señalar que el ganador de este programa, Kevyn, se llevó la suma 1.200 millones de pesos, por lo que Darlyn según una entrevista, se llevó solo 20 millones de pesos.

“Dios sabrá por qué”: Darlyn habló de su derrota en la final del ‘Desafío’ XX’

Para lo seguidores de Darlyn y Sensei, hubo sabor amargo tras la derrota de los competidores, pues ambos habían logrado tomar una buena ventaja sobre Kevyn y Guajira, no obstante en el tramo final de la prueba donde se caracterizaba por la precisión y la fuerza, Darlyn y Sensei no pudieron terminar primeros.

Al respecto Darlyn dijo: “Nada, estoy muy feliz, agradecida con la vida de que me haya puesto acá, Dios sabrá por qué no se me dio esta vez el triunfo, más cosas grandes me tendrá, más cosas. Estoy muy orgullosa y muy feliz, gracias por el apoyo”.

Minutos más tarde, Darlyn en acompañía de Sensei indicó: “De mi parte, siento que hicimos lo que sabíamos hacer, competir, darlo todo en la pista, lo que estaba en nuestras manos lo hicimos super bien”. Seguidamente, Sensei, el ganador del ‘Desafío The Box’ reiteró que cogieron ventaja, porque sabían que la precisión era cuestión de suerte, pero resaltó las habilidades y la fuerza de Darlyn son sorprendentes.