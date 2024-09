¿Pausa musical? Karol G se despide de los escenarios con un emocionante video

Karol G le dejó saber a sus seguidores que estará alejada de los escenarios y presentaciones musicales durante algunos meses, compartiendo la información con un emotivo video de los mejores momentos de su último concierto en Brasil. Y a propósito de esto, varios de sus fanáticos aprovecharon para dejarle varios recuerdos emotivos en el proceso.

El año 2024 ha representado uno de los más importantes para la cantante en lo que se refiere a su carrera musical, posicionado las canciones de su más reciente álbum en los primeros puestos de las carteleras musicales y llenando estadios y recintos alrededor del mundo con su tour.

Además, sus sencillos y colaboraciones musicales con otros artistas también han logrado tener bastante relevancia, como por ejemplo su tema del verano, ‘Si antes te hubiera conocido’, el cual sonó en distintas partes del mundo y fue considerado por muchos como el “himno” de esta temporada.

Pero como la colombiana ha brindado mucho contenido musical para sus seguidores, tal parece que ahora quiere tomarse unas merecidas vacaciones, al menos en lo que se refiere a sus presentaciones, publicando en Instagram que su reciente concierto en Brasil representó el último que daría este año.

“El último show del año lo vivimos así. Los voy a extrañar mucho en los escenarios … La verdad, es mi parte favorita de lo que hago -> cantar con ustedes. Los Amo! Gracias por tanto amor”, escribió Karol G en la publicación de Instagram.

Este mensaje estuvo acompañado de un video que recopilaba los mejores momentos de su más reciente presentación en Brasil, dejando ver cómo sus fans coreaban sus temas mientras ella brindaba un espectáculo sobre el escenario.

Fans de Karol G publicaron sus mejores recuerdos de sus conciertos

En el mismo post, la artista invitó a sus seguidores a que compartieran en la sección de comentarios cuáles han sido los recuerdos más destacados de sus conciertos, algo que muchos de sus fans no dudaron en publicar.

“Yo viaje de República Dominicana hasta Colombia solo para ir a tu concierto y la verdad es que no me arrepiento de nada”, “Cuando estrenaste ‘mi ex tenía razón’ en el primer concierto del tour - Las Vegas 2024″, “Cuando te cantamos la mañanitas en México” y “Viajamos a Buenos Aires con todo el G-Team Uruguay para llevarte regalitos y la segunda noche te pusiste el sombrero que te regalamos” son algunos de los mensajes que dejaron los seguidores de Karol G.