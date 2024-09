Llueven las críticas para Karol G, por su colaboración en ‘Vivo por ella’ con Andrea Bocelli

Andrea Bocelli es un cantante, escritor y productor Italiano que se ha destacado a nivel mundial por ser un tenor en la ópera y la música contemporánea. Quien está celebrando 30 años de carrera artística, por esa razón el 25 de octubre lanzará “Duets”, un álbum en el que trae nuevas versiones de sus mayores éxitos y colaboraciones a lo largo de su carrera artística. Uno de ellos, es la nueva versión de ‘Vivo Por Ella’ en compañía de Karol G. Esta originalmente sale en 1996 en Español con la española Marta Sánchez, con quien han comparado a la cantante paisa por su habilidad vocal.

La canción se estrenó el pasado jueves 29 de agosto junto a su respectivo video, que Karol G posteo en sus redes sociales, señalando el agradecimiento hacia Bocelli por estar en esta nueva versión, además contar el conmovedor momento que vivió con su madre: “Acabo de ver a mi mamá llorar sin consuelo cuando le di esta sorpresa y escucho la canción, te la dedico entera” fueron las palabras del artista que acompañaron la publicación. No obstante, las reacciones en todo lado han estado divididas, muchos aplauden la nueva versión, mientras que otros no han dejado de criticar a la Bichota.

“Karol G no está a la altura de lo que exige esta canción, es una voz plana, llena de autotune, y que no trasmite nada.”,”¡Lo único bueno que ha salido de esta canción es que ha logrado revivir la carrera de Marta Sánchez!”,”Efectivamente la voz plana estoy de acuerdo. No le ví nada de sentimiento a la canción, aunque le echó ganas... No soy fan ni defiendo, simplemente la canción no le quedó.”, " Me gusta mucho Karol, pero esta canción no es para ella… nada que hacer”, “Se destruyó un clásico”. Son algunos de los comentarios negativos que le han hecho a la artista.



Frente a esto, Marta Sachez interprete de la versión de 1996 no dudo en felicitar a Karol G, ignorando todos los comentarios de comparación que han hecho entre ellas: “Felicidades @karolg por esta fantástica colaboración con mi querido @andreabocelliofficial. Espero que te traiga tantas alegrías como me trajo a mí en mi carrera y en mi vida...Te deseo lo mejor y que disfrutes muchísimo de un momento tan especial en tu vida. Eres una guía para muchos y tu esencia una inspiración.” Escribió la cantante española.