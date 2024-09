“No tiene nombre”: Tatiana Gordillo de Noticias Caracol mostró su indignación ante muerte de bebé de 2 años

Tatiana Gordillo es una comunicadora social y periodista que desde hace varios años forma parte del equipo de Noticias Caracol, siendo mejor conocida como la ‘bici periodista’, debido a su rol en las calles a diario, ganándose un amplio reconocimiento por parte de los televidentes, lo que la ha llevado tener un crecimiento exponencial por medio de sus redes sociales, donde alcanza más de 98 mil seguidores y recientemente Gordillo mostró su indignación ante caso de muerte de bebé.

PUBLICIDAD

A pesar de que las diversas apariciones de la periodista están enfocadas en su vida privada o aquellos reportajes que terminan afectando el bolsillo de los televidentes, en esta ocasión no dudó en referirse a un estremecedor caso en el que una pequeña fue la principal afectada: “Lo que pasó hoy en el Hospital de Meissen sencillamente no tiene nombre, esta historia empieza sobre la 1 am de este miércoles cuando un hombre llega con una bebé alzada en los brazos pidiendo auxilio desesperaba hasta el Hospital de Meissen, según lo que cuenta la gente que vio la escena, la niña iba con sangre en todo cuerpo.

Escuchen ustedes mismos lo que les dijo cuando lo confrontaron ante semejante escena que estaban (...) las autoridades dicen que la niña llegó con evidentes signos de violencia en sus piernas y en sus brazos. Según la gente, su padrastro les dijo que él estaba cuidando a la niña desde la 4pm del día anterior porque la mamá trabaja en un pizzeria hasta altas horas de la noche. Cuentan que dos horas después la policía fue a buscar a la mamá y la encontró, la mamá llegó desesperada al hospital y al enterarse de la noticia entró en pánico (...) El hombre fue capturado porque es para las autoridades el principal responsable de este atroz crimen mientas que el cuerpo permanece todavía todavía en medicina legal. Aquí viene mi reflexión, ¿otra vez nuestro niños en las manos equivocadas?, ¿otra vez el enemigo de los niños en la propia casa?”, fueron las declaraciones expuestas por Tatiana Gordillo de Noticias Caracol.

Además de las declaraciones de la periodista de Noticias Caracol aseguró que esta es una historia que la tiene bastante impactada debido a las condiciones en las que llevó la menor y también que este no es el primer caso de este tipo que se presenta.

¿Quién es el esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol es Andrés Pacheco, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram, en un realizar audiovisual que estaría sobre sus 40 años de edad. Allí, alcanza lo más de mil seguidores encargándose de dejar claro su gusto por el ciclismo, pues en su descripción se lee: “Ciclista de corazón. Amante de la montaña”, siendo esta una de las cosas que tiene en común con la periodista, ya que Gordillo es mejor conocida como ‘La bici periodista’.