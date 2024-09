Martín Elías Jr reveló el consejo de oro que le dio su abuelo Diomedes para tratar a las mujeres

Dentro del género vallenato destacan varias dinastías, dentro de ellas la de los Díaz, la cual inició con el fallecido ‘Cacique de la Junta’ Diomedes Díaz, y que se mantiene hasta la fecha con sus hijos, hermanos e incluso su nieto Martín Elías Junior, joven que aprovechó las redes sociales para revelar el consejo de oro que sigue de su abuelo y que usa al momento de entablar una relación sentimental.

Con 16 años, ‘Martincito’ sigue manteniendo el legado de sus familiares, especialmente de su padre, Martín Elías, quien falleció el 14 de abril de 2017, tras un trágico accidente. Desde aquel entonces todos vieron en el pequeño Martín el reflejo de su progenitor y por ende uno de los próximos exponentes del folclor vallenato.

Foto del perfil de casadelvallenato Martín Elías Jr en el homenaje a su padre en Coveñas.

Pero a diferencia de su papá y su ‘abuelito’ este joven tiene un potenciador bastante bueno para su carrera, las redes sociales, especialmente su cuenta de TikTok, en la que recientemente alcanzó los 800.000 seguidores; plataforma china en la que hizo una mímica de la canción ‘Busco Otra’, tema en el que muchos ven reflejada la actitud que tenía Diomedes al momento de cortejar; y que es usada como consejo para muchos de los que pertenecen a la ‘Fanaticada’ del más grande de los Díaz.

“A la que me guste la enamoro, y si no me quiere busco otra. Ay busco otra y busco otra. Yo soy un parrandero enamorado, dispuesto para la rumba y para el amor. A mí nadie que me venga a fregar, porque no vine al mundo para padecer dolor. La vida es corta”, es parte de la letra de esta tonada que hace parte del álbum ‘Listo Pa’ La Foto’, lanzado al mercado en 2009.