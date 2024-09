Natalia no se quedó callada tras ser eliminada del ‘Desafío XX’ y recibió apoyo de Andrea Serna

El capítulo 111 del ‘Desafío XX’ trajo consigo la eliminación de Natalia y Be quienes se fueron con una suma millonaria de la Ciudad de las Cajas tras enfrentarse a Sensei y Darlyn por el último cupo ante la final del reality de Caracol.

PUBLICIDAD

Lea también: Kevyn del ‘Desafío XX’ aseguró que merece ser el ganador

La prueba se dio en el box negro en el que la diferencia de segundos a la hora de la definición marcó a la pareja eliminada y a la que avanzó al siguiente nivel. Pese a la derrota Natalia se fue feliz, y así lo demostró en un abrazo con Darlyn al ver que ella será la representación de los Tino en la final.

Luego, están todos reunidos para las palabras de despedida en las que finalmente, tras petición de Andrea Serna, Kevyn y Natalia cruzaron palabras luego de romper su relación llegó un tema delicado como lo fue la avalancha de críticas que recibió la participante en su paso por el ‘Desafío XX’.

“Natalia, tengo curiosidad con lo siguiente: tuvimos un breve receso, ustedes alcanzaron a ir a casa y regresaron para aterrizar en esta etapa dorada ¿Cómo fue en esos pocos días encontrarse con la realidad de las redes sociales y lo que estaba pasando ahí para ti? ¿cómo lo viviste?”, le preguntó Andrea Serna.

Natalia indicó que fue duro porque lo que se estaba mostrando de ella era completamente diferente a lo que en realidad es, y que, de hecho, su compañero Be también le indicó que con la convivencia vio que era muy diferente a lo que había visto de ella.

“Fue duro darme cuenta de eso, pero también decía si esto me está pasando es por algo y lo importante es aprender de esto, y esto a mí solo me está haciendo más fuerte. Lo logré superar con las personas cercanas”, indicó Natalia.

PUBLICIDAD

Posteriormente Andrea Serna le interrogó sobre cómo logró gestionar esa cantidad de emociones y las inclemencias de los comentarios cuando no se conoce realmente a las personas. A lo que contestó que los que opinaron sobre su vida no saben realmente de ella, y que no la han conocido.

“Es muy diferente a la percepción que tienen del programa, yo soy una mujer alegre, soy una mujer muy soñadora, siempre me estoy riendo, siempre estoy divirtiéndome, intentando darles alegrías a las personas. Pero yo decía que las personas que están opinando realmente no saben quién es Natalia y no puedo fijarme de eso”, agregó Natalia.

Natalia envía mensaje a sus detractores en redes sociales

Seguidamente indicó que fue su círculo más cercano el que estuvo allí para darle fuerzas, y ante esto hizo una invitación a las personas que usan las redes sociales como campos de batalla para juzgar y criticar la vida de las personas.

“Si no tenemos algo bueno que comentar, es mejor no comentarlo, porque muchas veces no sabemos el daño que se le puede estar causando a alguien por medio de las redes sociales. Hoy en día las redes sociales tienen un poder muy grande, entonces, mejor usarlas para bien, y sino mejor no usarlas, porque no sabemos cuánto daño le podemos hacer a alguien”, expuso Natalia

Precisó que su llegada al ciclo dorado del ‘Desafío XX’ tuvo la oportunidad de perfecta para mostrar quién es realmente y más en compañía de Be, quien le aportó serenidad y sabiduría durante el paso de las semifinales. Andrea Serna finalizó agradeciendo a Be tenerlo de regreso en el ‘Desafío’ y luego le dijo unas emotivas palabras de despedida a Natalia. “Tú sigue llevando esa sonrisa por todas partes, que siempre sigas irradiando optimismo, encontrarse con personas así es fantástico”, finalizó Andrea Serna.