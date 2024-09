Kevyn del ‘Desafío XX’ aseguró que merece ser el ganador

Durante el capítulo 110 del ‘Desafío XX’ se llevó a cabo la segunda prueba de las finales que definiría a una de las parejas en ser confirmadas para la final del ciclo dorado del reality de Caracol.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Cuál será la pareja eliminada del ‘Desafío XX’?

El segundo duelo de salvación fue entre Guajira y Kevyn contra Sensei y Darlyn, quienes no pudieron completar la pista y le dieron a Guajira y Kevyn el pase directo a la final del ‘Desafío XX’, por lo que un último desafío a muerte definiría si son Natalia y Be o Sensei y Darlyn los que se quedan con el tercer cupo a la final.

Sin embargo, horas más tarde, durante una conversación de Guajira con Kevyn en playa baja, tras los resultados de los duelos en el que ganaron el brazalete de salvación, esta le preguntó los motivos por los que se quiere ganar el ‘Desafío XX’ y el participante no titubeó en darle a conocer las razones que hoy lo tienen como uno de los mejores de la edición 20 años.

“Aunque sé que puedo lograr muchas cosas, ganarlo es decir de que las cosas a largo plazo yo las puedo cumplir, yo todo lo que me proponga y lo sé ahorita, pero me reforzaría de que todo a largo a plazo también lo puedo lograr, de que no me tengo que acelerar, desesperar, que si no lo gano ya o que si no lo tengo entonces jamás lo voy a tener”, dijo Kevyn.

Luego dio su segundo motivo, en el que resaltó que es para ser un ejemplo para su hijo, para que vea como un modelo de vida. y finalmente dio su tercer motivo en el que dejó de lado la humildad y fue frentero con su posición.

“Aparte de todo eso, siento que me lo merezco, siento que la he luchado y no solamente acá adentro, he luchado en mi vida. Y mi hijo lo merece, lo veo mucho por é, también”, agregó Kevyn.

PUBLICIDAD

Por su parte Guajira indicó que él es un participante diferente y que ha destacado en las pistas y que de verdad se lo merece para posteriormente agradecerle por elegirla y asegurarle que hará todo lo que esté en sus manos para sea el ganador.

Es de recordar que, así como ha destacado en las pruebas como uno de los mejores, también ha resaltado no solo por la infidelidad con Natalia y romper el compromiso que tenía de casarse, sino con las veces en la que actuó de mala manera con sus compañeros.

La arrogancia de Kevyn y su enfrentamiento a Beba por el chaleco de Alpha

Durante la emisión del capítulo 19 del ‘Desafío XX’, la casa Beta a la que pertenecía Kevyn, se alzó con el triunfo de la prueba de sentencia, premio y castigo, por lo que decidió enviarle el castigo a la fracturada Alpha en playa baja el cual consistía en usar guantes de boxeo por 24 horas, por lo que los morados debieron permanecer de esa manera en playa baja hasta el llamado de Andrea Serna para el desafío a muerte.

Pero mientras Beta disfrutaba de su comida de premio, Omega y Gamma celebraban que no recayó sobre ellos el castigo, en Alpha las cosas empezaban a complicarse por los guantes.

Las maletas con lo chalecos llegaron a la puerta de Beta y de una vez hablaron sobre los nombres de quienes los portarían y en especial sobre lo sucedido por el chaleco que Alpha le puso a Kevyn, el cual fue tomado por los Beta como un error y una brutalidad.

Marlon insistió en que el chaleco a Kevyn estuvo mal y sus compañeros le apoyaron, por lo que Kevyn, quien había advertido que de ganar les devolvería el chaleco, se fue hasta playa baja a hacer la respetiva entrega.

La primera en recibirlo fue Mapi y seguidamente mostró el otro sin nombre, pero preguntó de manera retadora quién había decidido ponerle chaleco a él lo que encendió los ánimos, pues Beba no se quedó callada y este la llamó arrogante. El chaleco finalmente fue para Santi, pero las palabras y la acción de Kevyn lo desató un debate y repudio hacia él en las redes sociales.

El rechazo a Santi en su momento más vulnerable

En el capítulo 42 del ‘Desafío XX’ una situación similar se vivió en la que se jugaban la comida en la prueba de aire, en la que Santi de Alpha dio un inesperado salto que marcó la línea de competencia y que más tarde le arrebataría a la casa morada de la que Kevyn hacía parte quedarse siquiera con el segundo lugar de la prueba.

Al finalizar la competencia los participantes se dieron cita en el pódium de banderas de la Ciudad de La Cajas, en la que la controversia estaba encendida, pues la molestia de Kevyn era más que evidente, y con ello la presentadora Andrea Serna calentó más los ánimos.

“Kevyn, cometieron todos los errores posibles. A ti se te veía Kevyn la cara de frustración viéndolos a todos ¿te vas a quedar con esa frustración guardada o hay ajustes de tuerca una vez lleguen a la casa Alpha?”, preguntó Andrea Serna a lo que Kevyn contestó que “Yo soy una personita que casi siempre estoy con una sonrisa en mi rostro y se me hace muy difícil ocultar esos sentimientos de enojo. No me gusta lo que pasó porque ya muchas veces lo hablamos como familia y volver a caer en los mismos errores no entiendo el porqué. Venimos de unas derrotas que para mí como competir y como persona no me gustan, si mi granito no sirve al grupo yo no me voy a esforzar más sigo haciéndolo como competidor… Venimos perdiendo ciertas batallas que nos podemos recuperar, pero simplemente quedan en palabras, las palabras se las lleva el viento sin acciones, ese era mi rostro hoy, frustración”.

Santi pidió la palabra y en medio de lágrimas estuvo a punto de renunciar delante de todos, pero Arandú y Francisco de Beta rompieron filas y se movieron hacia el lugar de Alpha —quienes fueron compañeros de Santi— e impidieron con palabras de apoyo que el participante renunciara, mientras que Kevyn no hizo más que mandarlo a callar.

La escena no pasó desapercibida ante los televidentes del ‘Desafío XX’ quienes cuestionaron la actitud de Kevyn y por medio de las redes sociales manifestaron su postura al respecto en medio de críticas hacia él y aplausos para Arandú y Francisco de Beta.

La traición a Francisco y Santi

En el capítulo 83 del ‘Desafío XX’ los Beta y Omega fueron divididos por parejas para competir por el ‘Desafío X Todo’ en el box amarillo en el que se definiría el futuro en la Ciudad de las Cajas.

Tras congregarse ante la presentadora Andrea Serna las mujeres escogieron una ficha con una forma y seguidamente pasaron los hombres, por lo que las formas iguales formarían los dúos.

Es así como quedaron Darlyn y Kevyn; Alejo y Natalia; Karen y Santi, por lo que Karoline con Francisco. Para la prueba cada uno tendría amarrada una bola de cementos con púas en sus piernas para atravesar un obstáculo de troncos y una malla. Seguidamente descender a la pista de lodo y colgarse una cadena con la que tenía que subir y bajar una rampa junto a un muro de troncos.

Al llegar a la parte baja del box amarillo les esperaba una bola de crossfit para atravesar un arrastre bajo de piedras y al final del box entrar a un cuarto oscuro dentro del cual les espera una ficha con la misma forma de la del inicio y atada a una soga, pero también les esperaba otra cosa: sus familiares.

Al salir del cuarto oscuro debían regresar por la misma para dar inicio al relevo a los hombres y estos hacer el mismo recorrido, pero con más elementos. La primera en completar la pista fue Natalia, seguida de Karen, por lo que Alejo y Santi salieron mientras Karoline y Darlyn seguían en pista para luego llegar y así Kevyn y Francisco poder salir.

Sin embargo, un hecho se dio en el área de lodo, pues Alejo llevaba la delantera, pero no podía atravesar la rampa. Momentos después llegó Kevyn y allí permanecieron hasta que Francisco y Santi llegaron.

Los cuatro hombres acordaron ayudarse entre ellos para atravesar el obstáculo. El primero en pasar fue Kevyn y seguidamente ayudó a Alejo mientras Francisco y Santi le socorrían.

Pero al ya estar del otro lado Kevyn no hizo más que sentarse sobre un tronco mientras Alejo sostenía una soga de Francisco que decidió soltar. Acto seguido Francisco y Santi les dijeron que siguieran, y estos lograron llegar a la meta.

Momentos antes de llegar al pódium de banderas de la Ciudad de las Cajas los reproches fueron los protagonistas, pues Francisco no se quedó callado ante la injusticia que vivieron con sus dos compañeros.

“No ganaron por fuerza propia. Nosotros los ayudamos, pero la condición era que ellos nos ayudaran también. Y no nos quisieron ayudar”, dijo Francisco Y seguidamente tuvieron un momento de tensión ante Andrea Serna, pues Alejo reiteró que prometieron ayudarse, sin embargo, Francisco reiteró que no los quisieron ayudar pese al acuerdo

“La cuestión es de viveza. No hay rencor ni nada, lo importantes es que aquí se lo estoy diciendo, aquí de frente, aquí queda y aquí finaliza”, indicó Francisco a lo que Kevyn respondió “Me está incomodando, me siento es como si no tuviera lealtad, como traidor”.

La envidia de Kevyn al no ser escogido por el Pibe

Durante el capítulo 88 del ‘Desafío XX’, luego de la prueba que midió la fuerza de ambos equipos y en el que la casa Tino logró quedarse con el primer lugar y el premio de los 100 millones de pesos, la presentadora Andrea Serna los convocó al box blanco a jugar lo que sería la prueba de sentencia y hambre.

Pero momentos antes tanto el Pibe Valderrama como Tino Asprilla abandonaron las casas y designaron a un capitán y una capitana para sus equipos. Es así como Tino escogió de capitán a Alejo y capitana a Natalia.

Mientras que en la casa roja el Pibe Valderrama se decidió por Santi y Guajira, lo que derivó en diversas reacciones de molestia en Kevyn quien no soportó la idea de no ser tomado en cuenta para tal responsabilidad.