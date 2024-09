“De esta salgo rapidito”: Alejandro Estrada reveló a quién recurrió tras su ruptura con Nataly Umaña

No hay entrevista en la que no le pregunten a Alejandro Estrada sobre su situación sentimental. Pese a darse una nueva oportunidad en el amor con la periodista Dominica Duque, a quien conoció durante las grabaciones de reality gastronómico ‘MasterChef Celebrity’, de RCN, en los programas a los que asiste como invitado no dejan de cuestionarle sobre la tusa por su expareja, la también actriz Nataly Umaña.

En redes sociales, los seguidores del actor de ‘Tu voz estéreo’ señalaron que debía agradecerle al panameño Miguel Melfi que lo alejara de su exesposa, ya que se le ve mucho mejor y más enamorado con Dominica. Alejandro agradeció a sus miles de seguidores las palabras de aliento que ha recibido en los últimos meses, especialmente luego de su ruptura con la artista, y señaló que se encuentra en una etapa muy bonita de su vida.

Recientemente, el exparticipante de ‘MasterChef’ habló sobre el despecho y de los sentimientos que lo embargaron al conocer la infidelidad de Umaña. Mencionó que tuvo que recurrir a “atenciones récord” para poder asimilar y superar el duro momento que estaba viviendo.

“Hay una magia interna que te ayuda a entender eso y no solo magia. Yo creo que hay tres pilares en el ser humano y es la parte mental, la física y la espiritual. Esas tres. Yo me agarré de entrada a la espiritual, enseguida de la mental, y esto ya tiene que ver, evidentemente, con la búsqueda de tu dios, que ayuda bastante a sentir como esa paz. Y psicólogo, coach. Todo lo más posible en este aspecto en tiempo récord, porque dije, no, yo, estás algo rapidito”, expresó Estrada a la emisora Bésame.

Indicó que gracias al trabajo, pudo mantener la mente ocupada y no dejarse agobiar por el mal momento. “(...) Llegó luego el trabajo. El estar ocupado, y esto en general ayuda mucho a salir adelante en cualquier momento, porque uno no puede tener la mente en el trabajo y a la vez en lo que te está pasando por fuera, porque no vas a hacer las cosas bien. Y en mi caso, pues así fue realmente, y con esta educación, que es esa magia a la que yo llamo, que me regaló mi madre, mucho diálogo, mucha entereza, mucho conocerse a uno mismo. Y al final las cosas están bien”, recalcó el actor.