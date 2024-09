Periodista de Blu Radio que pasa por delicada enfermedad, le alegró el día a Jorge Alfredo Vargas

Hablar del periodismo en Colombia y la presentación de informativos, es hacer un apartado en la carrera del bogotano Jorge Alfredo Vargas, hombre que actualmente hace parte de la nómina de Noticias Caracol, además de dirigir el programa radial ‘Voz Populi’ de Blu Radio. Precisamente en este formato, el ferviente hincha de Santa Fe, recibió una visita de uno de sus compañeros que pasa por una delicada enfermedad, algo que le alegró su día.

En la tarde de este lunes 23 de septiembre, Vargas y sus compañeros de cabina no pudieron ocultar su emoción al ver nuevamente frente a los micrófonos a su compañero Kenneth Torres, hombre que desde finales de 2023 dejó atrás su trabajo para lidiar con una dura enfermedad que ha afectado notoriamente su salud, la cual no se ha hecho pública, pero sí lo mantuvo internado durante una larga temporada en la clínica Los Cobos de Bogotá.

Torres volvió a hacer lo que más le gusta durante unos minuticos y aprovechó para dar un parte de tranquilidad para aquella parte de la audiencia que extraña sus análisis políticos, así como revelar cómo ha ido evolucionando su cuerpo y los detalles del cuerpo médico que lo está atendiendo en esta dura etapa de su vida.

“Ustedes me alegran la tarde y las mañanas. Me hacía falta pasar por aquí y saludarlos. (...)Estoy mejorando cada día gracias a Dios u a mis médicos; son aproximadamente ocho médicos los que están al pendiente de mí. Me hacía falta saludarlos personalmente”, expresó Torres, a quien de inmediato Jorge Alfredo le contestó: “Es una buena noticia volver a verlo con nosotros, sé que ha pasado por unas semanas no muy buenas. (...) Estos periodistas no son nada sin usted, don Kenneth”.