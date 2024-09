Actriz de cine para adultos, ahora canta reguetón y grabó video en Medellín

Cada artista tiene su carta de presentación y la de la española Susy G, es el tema ‘Ojitos Chiquiticos’, canción cuyo video musical, que fue grabado en Medellín, tiene más de 405.000 reproducciones en YouTube, audiovisual en el que esta cantante desarrolla un mensaje de empoderamiento femenino en concreto, no depender de nadie para ser feliz. Esta misma idea la plasmó en su más reciente lanzamiento, ‘Nutella’, del que nos habló en entrevista para Publimetro.

Tamara Pantoja Torres es el nombre de pila de esta mujer nacida en Barcelona, que, previo a su ‘boom’ musical, destacó en otras ramas, como el modelaje y siendo actriz de contenido para adultos bajo el nombre de Susy Gala. Pero su camino en la industria de los sonidos y las letras no ha estado del todo pintado de rosa, ya que por un mal manejo de su primera disquera tuvo que hacer una larga pausa, la cual se reactivó gracias al apoyo que encontró en Colombia, país en el que encontró un nuevo rumbo.

“Yo me había dedicado a la música hace ya unos años, solo que no tuve una buena experiencia al firmar con una discográfica de Argentina; fueron cinco años en los que no pude sacar música, eso me deprimió mucho. Pero hace un año firmé con una nueva compañía que tiene sede en Colombia, y fue una buena decisión porque allí estaban los contactos y los productores, así que empaqué maletas y me fui a su hermoso país, y esa ha sido una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”, expresó ‘La Muñequita’, como es reconocida en redes.

“Me encanta Colombia, la vibra de su gente, su amabilidad. Estoy muy contenta por el apoyo que me dan en esta tierra, gracias por todo lo que me han brindado, espero poder devolverlos de la mejor manera. Cuando decidí ir en serio con la música, empezamos en Colombia y todo surgió allí y eso nos ha permitido extendernos, en unos meses vamos a grabar en México, luego iremos a Miami, y volveremos a Barcelona; queremos conquistar mercados y demostrarles de todo lo que estamos capaces”, añadió.

¿Cómo describe su estilo musical?

Como la misma Susy lo dijo, su carrera tomó un nuevo aire con su contrato con AML Records, y dentro de los que destaca mayor inversión monetaria y una producción más detallada de sus clips; pero eso sí, manteniendo sus ideas de empoderamiento, dejando atrás las líricas explícitas que se han normalizado en este género; y ‘Nutella’ su nueva ‘joyita’ se liga a resaltar la soltería y pasar tiempo de calidad con las ‘babys’, termino usado para el ‘combo’ de amigas que está siempre que se le necesita.

“Hay niveles de niveles en el género y lo que estoy haciendo, yo no es súper explicito, es un poco más light, está en el punto exacto. Susy G es una persona que lucha constantemente por cumplir sus metas y sus sueños a pesar de que cometa errores y coja caminos equivocados; soy una luchadora más”, afirmó Susy G.

“Siempre me ha gustado el reguetón, en general toda la música, excepto el flamenco, que aunque es lo que se consume en mi país, aún no le he cogido el ‘gustito’. Mis últimas canciones tienen un toque de pop que las hace comercial, pero yo voy probando entre ritmos, ya que cada canción, considero, debe tener una vibra diferente a la anterior y a la siguiente”, complementó.