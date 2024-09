Tiene su mérito: Melina Ramírez reveló qué papel cumple en su matrimonio

Melina Ramírez compartió con sus seguidores una curiosa dinámica en Instagram en la que a través de varias encuestas conoció un poco más a sus fanáticos, específicamente sobre sus roles en el hogar. Y en el proceso aprovechó para contar cuál era su papel en su matrimonio, destacando también la labor en la que tiene menos talento.

La presentadora suele mantener un perfil bajo en las redes sociales, compartiendo con poca frecuencia contenido en sus historias y en su feed, el cual orienta alrededor de sus proyectos profesionales, sus viajes en familia, su faceta de empresaria, además de algunas ocurrencias.

Pero también le gusta compartir detalles sobre su rol de mamá en las redes sociales, dejando ver de vez en cuando algunos de los momentos que pasa con su hijo, Salvador, desde paseos hasta sesiones de juegos en casa, mostrando varios momentos tiernos en el proceso.

Y a propósito de su vida personal, Melina Ramírez protagonizó una dinámica en Instagram en la que invitó a sus seguidores a que a través de una serie de encuestas pudiera conocerlos mejor, y a su vez que ellos supieran un poco más de ella, enfocándose en los roles que adopta en su relación.

“¿Quién hace qué en la casa? Les voy a dejar unas cositas para que ustedes respondan y para que también adivinen a ver en mi casa, nuestra casa, quién hace qué: Juan o yo”, dijo la presentadora en una historia de Instagram.

Melina Ramírez reveló cuál es su rol en su relación

A través de sus historias de Instagram, la colombiana compartió varias encuestas con sus seguidores, preguntándoles qué persona en su casa se encargaba de realizar diferentes labores domésticas, desde la limpieza hasta cocinar.

Una vez que terminaron las preguntas, Melina Ramírez aprovechó para contar qué rol desempeñaba en su relación y cuál era la tarea que más se le dificultaba.

“En efecto, no soy la persona que cocina, soy un desastre, se me quema hasta el agua. Pero soy también la persona del orden, la que le encanta tener todo arreglado en la casa, lindo, me gusta estar cambiando de cositas”, dijo Ramírez, indicando también que le encanta comprar todo tipo de cosas para el hogar.