Hijo de Melina Ramírez le pidió ‘bebé' a la presentadora de ‘Yo me llamo y ella le cumplió el deseo

Melina Ramírez es una exreina de belleza, modelo, presentadora y empresaria, quien ha sabido destacarse en la televisión colombiana gracias a su participación en programas como ‘Yo me llamo’ y ‘El Desafío’ de Caracol Televisión. Si bien actualmente se encuentra fuera de la pantalla chica, lo cierto es que está enfocada en su marca de productos proteicos y por supuesto, en su hijo, Salvador, quien recientemente le pidió ‘bebé’ a la presentadora y ella le cumplió el deseo.

PUBLICIDAD

La presentadora de ‘Yo me llamo’ gracias a su talento y belleza, también ha sabido destacarse por medio de sus redes sociales, donde es bastante y activa, revelando diversos detalles con respecto a su vida, pero también de su trabajo. Pues, a pesar de su separación con Mateo Carvajal, padre de su hijo, la caleña volvió a encontrar el amor en el actor Juan Manuel Mendoza, con quien llegó al altar a finales del año 2023 y residirían en cercanías a Bogotá.

Si bien, la custodia del pequeño Salvador es compartida, lo cierto es que el menor comparte mayor tiempo con su mamá y ella no duda en evidencia el amor que siente por él. La situación más reciente tuvo que ver con que su hijo, según ella, le pidió una muñeca: “Hace un tiempo, Salva me dijo que quería tener un bebé de muñeco para cuidarlo y jugar al papá, por supuesto, se lo di y hoy me dice: “Mami, cuando sea grande, yo seré un gran papá”. Yo me derrito de amor con lo que sale”, fueron las respectivas declaraciones de Melina Ramírez de ‘Yo me llamo’, acompañadas de una imagen de Salvador cargando el respectivo muñeco.

Melina Ramírez tomadas de las redes sociales de Melina Ramírez de Yo me llamo

¿Melina Ramírez le regaló un computador a su hijo, Salvador?

Sin embargo, este no fue el único hecho que terminó causando sorpresa, pues horas más tarde el menor le pidió un computador y la idea más creativa que encontró la presentadora de cumplirle el deseo a su hijo fue precisamente hacerle uno con cartón, asegurando que en este momento no termina siendo algo necesario para él, pero tampoco hizo a un lado una creativa idea que dejó emocionado a Salvador una vez más.