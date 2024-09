“Sean leales”: Lincoln Palomeque le envío un mensaje de amor y amistad a Carolina Cruz y su nuevo novio

Lincoln Palomeque es un reconocido actor colombiano que ha dejado su huella en diversas producciones televisivas, como las ‘Muñecas de la mafia’. Su talento y presencia en la pantalla lo han convertido en una figura destacada en el mundo del entretenimiento, además de haber sido pareja de Carolina Cruz durante muchos años, incluso teniendo dos hijos en su relación. Luego de un tiempo de su relación, decidieron terminarla y ambos mantienen una relación bastante cordial para preservar el bienestar de Matías y Salvador; Carolina tiene una nueva relación y Lincoln le mandó sus mejores deseos.

La presentadora ha hablado de que su relación con Jamil Farah surgió luego de una reunión entre amigos, aunque la valluna tenía dudas de seguir con una nueva relación, dejó el miedo para permitirse a un nuevo vínculo. Tanto es su cercanía con su pareja que decidieron celebrar Amor y Amistad juntos con una experiencia en un restaurante, la presentadora afirmó que quiere seguir con su relación por varios años más para celebrar su amor.

Precisamente por esta fecha de amor y amistad, Lincoln le mandó sus mejores deseos a quienes están en una relación e iniciando un vínculo, el actor dijo: “Feliz día del amor y la amistad, especialmente a los que están empezando una relación, sea de amor, de amistad, laboral, enfóquense en eso, crean, apuéstenle, no cometan los mismos errores, hay que aprender de eso”.

¿Cómo conoció Carolina Cruz a su pareja?

Carolina Cruz compartió detalles sobre cómo conoció a Jamil y cómo inició su relación, la cual ha generado cierta polémica por la diferencia de edad entre ambos. La presentadora comentó: “Yo no estaba esperando a nadie, de hecho, pensé que iba a estar sola por mucho tiempo después de una relación tan larga, sentía que no tenía espacio para nada más”. Sin embargo, en una celebración, conoció al piloto sanandresano, Jamil, con quien comenzó a tener acercamientos. Aunque desde el principio le llamó la atención, lo primero que pensó fue en su diferencia de edad: “Llego al lugar y veo a un pelado, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular, pero es un culicagado, es un pollo, puro colágeno”.

En esa fiesta, Carolina intentó captar la atención de Jamil, pero él parecía no estar interesado, ya que no hablaron ni intercambiaron números. No obstante, fue Jamil quien dio el primer paso en redes sociales, siguiéndola y reaccionando a sus historias con un emoji de fuego. Después de eso, concretaron una cita y, desde entonces, han mantenido una relación de más de un año.