La Gorda Fabiola dejó una conmovedora frase preparada para su epitafio antes de su fallecimiento

Uno de los programas de humor más emblemáticos de Colombia es Sábados Felices, que ha impulsado la carrera de numerosos comediantes que han ganado popularidad tanto en la televisión como en las redes sociales. Una de sus figuras más queridas fue Fabiola Posada, conocida como la ‘Gorda Fabiola’, quien tristemente falleció el 19 de septiembre tras complicaciones por una grave infección pulmonar. Su partida deja un gran vacío en el mundo del humor colombiano, la Gorda Fabiola ya había hablado de sus acercamientos a la muerte y dejó dicho cuál sería el epitafio para el momento de su partida.

La Gorda Fabiola antes del momento de su fallecimiento, había sufrido cuatro infartos y había declarado que vio la muerte de cerca cuando estuvo en coma; por esta misma razón la Gorda hablaba con cierta cercanía de la muerte y siempre preparó a su familia para este suceso. En un audio revelado por Lo Sé Todo, la Gordita afirmó:“siempre he soñado con que mi tumba tenga un epitafio que diga: ‘descansa en paz alma mía, solo querías reir’. Ese me gustaría que fuera mi epitafio, pero quizá el gran legado que quisiera dejar y que entendieran primero que para todas las mujeres de tallas plus es que ellas también son bellas. Vuelvo y saco las mismas palabras, saquen provecho de ellas, para nosotras también hay espacio. Pero el mayor legado es que reír llorando es lo mejor que puede pasar”.

¿De qué murió la Gordita Fabiola?

La Gorda Fabiola deja un legado invaluable tras su partida, además de su esposo y tres hijos de dos matrimonios. A lo largo de su carrera, muchos de sus colegas la describieron como una figura materna, especialmente en el programa Sábados Felices, donde fue fundamental en el desarrollo de nuevos talentos en el humor.

Lamentablemente, en horas de la mañana, su familia compartió la noticia de su fallecimiento. Según fuentes cercanas, la humorista había sido hospitalizada hace tres días debido a una inflamación en una de sus piernas. Sin embargo, su estado de salud empeoró cuando una severa infección afectó sus sistemas respiratorio y cardiovascular.