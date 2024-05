¿Se separan? Mike Bahía tomó radical decisión sobre la relación que tiene con Greeicy Rendón

Mike Bahía y Greeicy Rendón son una pareja de artistas que han capturado la atención del público tanto por su música como por su historia de amor. Se conocieron gracias a una amiga en común durante una fiesta. Greeicy, quien tenía 19 años en ese momento, quedó muy interesada en Mike, quien tenía 24 años. A pesar de la indiferencia inicial de Mike, Greeicy no se rindió y fue ella quien tomó la iniciativa para conquistarlo.

La pareja ha compartido varios momentos íntimos de su relación con sus seguidores, incluyendo el emocionante momento en que Mike le propuso matrimonio a Greeicy durante un concierto de Alejandro Sanz. Después de casi diez años de relación, decidieron comprometerse en octubre de 2021. Su relación ha sido una de las más sólidas dentro del género musical urbano, y juntos han construido una carrera significativa en la música.

Pero no todo ha sido color de rosa, hace poco en medio de un concierto que realizaron en Perú, la pareja de artistas sorprendieron a sus fans con una noticia inesperada que rápidamente le dio la vuelta al mundo. De hecho, Mike Bahía y Greeicy Rendón han anunciado su separación musical, pero no personal.

“Con esa canción nos despedimos por un tiempo, espero que volvamos a cantar en unos años. Yo creo que, si ustedes nos prenden una lucecita, nos cantamos una última vez este coro. Nos estamos despidiendo de los escenarios juntos. Te amo para siempre princesa”, expresó Mike Bahía en medio del concierto.

Tras ese anuncio varias reacciones de sus fieles seguidores no se hicieron esperar: “Me dio un mini infarto cuando leí separación, luego se me pasó cuando decía musical”, “O sea la relación sentimental aún continúa, solo que ya no cantara con ella”, “yo creo que están en crisis, desde hace mucho se escucha ese rumor”, “yo creo que están en crisis, desde hace mucho se escucha ese rumor”, “Es por qué Mike cantará salsa, eso lo anuncio en su concierto con una canción”, fueron algunos de los comentarios.