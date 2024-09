“Me tienen prohibido hablar del tema”, Carlos Torres sobre la nueva temporada de La Reina del Flow

La confirmación de la tercera temporada de La Reina del Flow ha generado una gran expectación entre los fanáticos de la serie, quienes han estado ansiosos por el regreso de esta exitosa producción. Caracol Televisión ha anunciado oficialmente el inicio de la preproducción, prometiendo continuar la apasionante historia de Yeimy y Charly, además de introducir una nueva estrella que seguramente capturará la atención del público. Este esperado regreso se basa en el asombroso éxito de las dos primeras temporadas, que han dejado una huella imborrable tanto en Colombia como a nivel internacional, pues la telenovela se llevó un Premio Emmy a Mejor Telenovela en el año 2019.

En su primera entrega, La Reina del Flow se convirtió en la serie más vista en Colombia en los últimos cinco años, alcanzando picos de 21.7 puntos de rating. Mientras que, la segunda temporada, acumuló más de 241 millones de horas de visualización en Netflix, posicionándose en el top 10 de más de 31 países, consolidando su estatus como un éxito internacional.

La primera en pronunciarse ante la confirmación del canal fue Carolina Ramírez, la actriz protagonista, quien confirmo que regresa como Yeimy Montoya a través de sus historias de Instagram: “Paso para darles la noticia que muchos ya saben, pero que quisieran confirmar a través de mí, hace tres días firmé, así que hay una tercera temporada de La Reina del Flow, vamos a ver qué pasa”. Aún no hay muchos detalles de la nueva temporada, pero Carolina expresó sus ganas de volver a grabar.

Otro de los personajes más importantes y queridos de la novela, es Charly Flow, interpretado por Carlos Torres, quien logro enganchar al público a través de su interpretación, también habló del tema en la entrevista: “Si te soy sincero, me tienen prohibido hablar del tema, si vi el video de Caro. Por mi lado, siempre lo he dicho, están las unas de hacer una tercera temporada, ojalá se dé, ya está muy cerca y bueno, ojalá yo también pueda dar esa noticia en algún momento y que me lo permitan y se pueda. Es un proyecto que amamos y tiene una gran fanaticada”.