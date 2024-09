¿Franko eliminado de ‘MasterChef’? Contra ellos competirá en el reto

‘MasterChef Celebrity Colombia’ inició la noche del pasado 18 de junio su novena temporada y la sexta como celebridades en la que 22 famosos decidieron poner en práctica sus mejores conocimientos culinarios para satisfacer el paladar de los tres chefs que juzgarían cada plato y que ha derivado en peleas.

A la fecha han sido eliminados Camilo Sáenz, Gabriel Murillo, Andrés Toro, Ricardo Henao, teniendo la salida por recomendación médica del actor Brian Moreno tras el accidente que tuvo en un reto de campo en Villa de Leyva.

A ellos se sumaron la actriz María Fernanda Yepes, Víctor Mallarino, Marcela Gallego, Roberto Cano y Alejandro Estrada. Y ante lo que es el onceavo ciclo frente a las cocinas se hará un nuevo reto de eliminación.

Los delantales negros al reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity Colombia’

Tras los sucesos del capítulo 75 en el que las alas de pollos fue la preparación de la salvación y en la que Martina ‘La Peligrosa’ fue la ganadora, al reto de eliminación llegan Jacques Toukhmanian, Juan Pablo Llano, Franko Bonilla, Ilenia Antonini y Caterine Ibargüen.

Por medio de las redes sociales de RCN se hizo una publicación con la imagen de cada uno de los portadores del delantal negro en la que preguntan quién será el siguiente eliminado, y tal como era de esperarse los más fervientes seguidores del reality se pronunciaron en medio de los comentarios con reacciones divididas, pero una analogía: quieren que Franko eliminado de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

“Que no salga Juanpa se nos acaba el caldo de ojo 😵‍💫”, “Pues ojalá Franco, ya es justo y necesario”, “La verdad me hubiera encantado que Cony se fuera, pero debo reconocer que Franko es el que menos chance tiene de salvarse”, “Franco por favor ya suficiente. Ese plato de ayer nada que ver😮😢”, “Creo que la verdad ya es hora que se vaya Franko, no salió de lo básico y comete errores que para esta altura de la competencia ya no van” y “Franco ya no más...ha llegado muy lejos sin saber cocinar”, son solo algunas de las reacciones que destacan.