Los cuatro infartos que había sufrido la Gorda Fabiola, vivía con el 40% de su corazón

La Gorda Fabiola, una de las comediantes más queridas de Colombia, dejó una huella imborrable en el mundo del entretenimiento con su inconfundible humor y carisma. Conocida por su participación en el programa “Sábados Felices”, logró conectar con el público a través de su estilo único y sus personajes entrañables. Su reciente fallecimiento ha causado una profunda tristeza entre sus seguidores y colegas, quienes la recuerdan con cariño por su alegría y su capacidad de hacer reír en los momentos más difíciles. La Gorda Fabiola no solo fue una gran artista, sino también un símbolo de resiliencia y amor por la vida, y su legado seguirá vivo en el corazón de todos quienes disfrutaron de su talento.

PUBLICIDAD

A principios de años, La Gorda Fabiola estuvo en entrevista con Tropicana, donde aseguró que vivía con el 40% de su corazón, debido a que anteriormente había sufrido cuatro infartos que le afectaron el funcionamiento de su corazón. El primero de estos altercados de salud ocurrió en el año 2014 en medio de grabaciones en Estados Unidos, para después volverle a suceder en Bogotá, donde fue sometida a un electrocardiograma y el cardiólogo le advirtió que tenía un infarto muy grande. Esa misma noche, la humorista estaba en la Unidad de Cuidados Intensivos Coronarios de la Clínica Colombia y sufrió un cuarto infarto. Así, a las 3:00 a. m., ingresó a una cirugía de corazón abierto.

“Ya no me puedo meter mis tracaladas de chicharrón como me gusta. Me toca llevar una dieta alimentaria en la que no puedo consumir grasa animal, únicamente grasa vegetal. El ritmo de las actividades debe ser más pausado, pero de resto todo dentro de lo normal”, compartió durante la entrevista sobre los cambios que debió implementar en sus hábitos tanto de alimentación y en general en su vida.