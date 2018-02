"Estamos luchando por su vida", dice Polilla sobre delicado estado de salud de la Gorda Fabiola

Amigos gracias por sus mensajes y estar tan pendientes, Mi Gordita continua con un estado de salud delicado, pero continuamos luchando por la vida…siempre hay una esperanza que tiene que crecer día a día…. sé que Diosito aún te tiene para cosas grandes….Fuerza mi Gordita que de esta salimos!!!! #FuerzaGordita 💪

