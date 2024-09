Gregorio Pernía habló de la humillación laboral que lo llevó a buscar trabajo fuera de Colombia

La ciudad de Cúcuta ha sido una de las mecas de la actuación en Colombia, ya que en ‘la perla del oriente’ han nacido referentes como Lincoln Palomeque, Elkin Díaz, Consuelo Moure, Carolina Sepulveda y Gregorio Pernía; precisamente este último ha dado de qué hablar en las redes luego de conceder una entrevista en la que dio a conocer la máxima humillación que ha recibido en su carrera actoral.

‘Luciano Valenzuela’ en ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Víctor García’ en ‘Las detectivas y el Víctor’ y el más recordado, ‘El Titi’ en ‘Sin senos no hay paraíso’, son algunos de los personajes por los que Pernía se ha dado un nombre en la pantalla chica, y su popularidad le dio para ser tenido en cuenta en la versión de ‘ La Casa de los Famosos’ realizada por Telemundo.

Tras su salida del reality, Pernía ha concedido varias entrevistas, no solo a medio tradicionales, también a creadores de contenido como el podcaster Jorge Luis Medina, a quien le contó una historia desconocida, en la que habló de la humillación que le impidió conseguir trabajo en una larga temporada, todo por hacerle una corrección en su manera de hablar a una empresaria.

“A mí me han pegado unas humillaciones muy duras. Una de ellas fue con una productora, yo había hecho una novela que fue exitosa y me llamaron para hacer otra inmediatamente y la encargada de la productora me preguntó cuánto estaba cobrado, yo le dije y ella me contestó “yo no negoceo contigo”; yo le contesté no se dice “negoceo” se dice negocio. Ella me dijo que me saliera de la oficina, desde entonces ese canal me cerró las puertas, y otros canales me cerraron las puertas por esa corrección, entonces me fui para México”, expresó Pernía en la conversación que ya acumula dos millones de reproducciones en TikTok.

¿Cuántos hijos tiene Gregorio Pernía?

Son cinco los ‘retoños’ que ha traído al mundo este afamado personaje de 54 años, uno de ellos Diego, a quien conoció 32 años después, luego de una prueba de ADN, ya que el joven nació de un amorío de Pernía con una empleada doméstica que tenía su familia cuando él era adolescente. Tras él, viene Emiliano, hijo de Pernía con Marcela del Mar; Julián, producto de su relación con Angélica Turizo; y Luna y Valentino, sus hijos menores de su actual matrimonio con Érika Rodríguez Farfán.