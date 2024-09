Karoline reveló el fuerte comentario que un televidente del ‘Desafío XX’ le escribió a Glock

Al inicio del capítulo 105 del ‘Desafío XX’ los participantes de la casa Pibe que siguen en pie en la Ciudad de las Cajas, ante lo que es el ciclo dorado del reality de Caracol, tocaron un tema bastante delicado.

Y es que, si bien el ‘Desafío XX’ mueve pasiones, también lo hacen los participantes quienes logran dos cosas dentro del público: ser amados u odiados.

Guajira habla del hate en redes sociales

Las redes sociales son prueba de ello pues muchos usuarios han dejado saber su postura sobre los desafiantes a lo largo de más de 100 capítulos.

“Las redes sociales es un tema bien complicado. Eso es el propio amor y odio. No sé si se pueden llamar fans, nos idealizan como ellos quisieran que nosotros fuéramos. Entonces, tienen cierta afinidad contigo por x situación, y en cualquier momento de la vida aconteció contigo que no iba tan afín a eso por lo que ellos te idealizaron automáticamente te crucifican. Hay que cogerla suave. Yo en particular no hay manera en este momento de mi vida que me ponga a pelear con alguien a responderle cosas, yo me río”, indicó Guajira.

¿Qué le escribieron a Glock del ‘Desafío XX‘?

Luego, Karoline intervino para dar su postura al respecto y es que para la semifinalista las personas son el problema y no los participantes, y en medio de sus palabras reveló una de las críticas que le hicieron a Glock.

“La gente tiene mucho odio en su corazón. Ahorita en el break que nos dieron la gente, gorda, me escribía unas cosas que yo… O sea, ¿por qué la gente tiene tanto odio en su corazón? Y el verdadero problema son ellos. a Glock le escribieron una vez ‘deberías suicidarte’. Yo quedé como ¡miércoles!” — Karoline

A Kevyn le afectaron los comentarios

Indicó que para ingresar al mundo de la farándula se debe tener mucha fortaleza mental para poder sobrellevar ese tipo de situaciones en las redes sociales. Luego llegó la intervención de Kevyn quien indicó que al principio se reía, pero luego le afectó.

“Yo decía ‘no soy eso’, ya después me empezó a afectar, la verdad. Obviamente me lo callé, me empecé a sentir mal, ya después no miro más esa vuelta. La verdad yo no soy lo que están diciendo y ellos no conocen la realidad, no saben la verdad” — Kevyn

Por su parte, Jerry precisó que en su caso no le interesa lo que diga sobre él la gente, ya que nadie le da un plato de comida y que todos los días se levanta a trabajar para ganarse el pan.