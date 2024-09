Expareja de Alfredo de ‘La Casa de los Famosos’ se pronunció sobre su separación

‘La Casa de los Famosos’ Colombia en su primera temporada llegó a su final teniendo a la creadora de contenido Karen Sevillano como la ganadora de la edición 2024, en la que el actor Julián Trujillo quedó de segundo lugar.

Pero entre las más de 20 celebridades que asumieron el reto de estar observados en vivo las 24 horas del día por más de 40 cámara estuvo el creador de contenido digital Alfredo, más conocido en las redes sociales como la ‘Alfredo Redes’.

El exparticipante llegó al top 5 tras ser el último eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia luego que el actor Sebastián González le ganara en porcentaje de votos. Durante su estadía el costeño generó diversas polémicas que lo convirtieron en uno de los participantes que más opiniones divididas consiguió entre el público televidente.

Al llegar a la competencia sostenía una relación con Yulieth Goez con quien tiene un hijo, pero tras su salida del reality del canal RCN la pareja se separó sorpresivamente y cada quien tomó un rumbo distinto.

Recientemente se han conocido más detalles sobre los motivos que habrían llevado a los dos a separarse y así lo ha dejado entrever Yulieth Goez, quien por medio de sus redes sociales colgó algunas historias que fueron recopiladas por portales especializados en el espectáculo colombiano.

La joven ha salido en defensa de las críticas que ha recibido por lo que es su nueva relación amorosa, indicando que Alfredo también sostiene una con otra persona, por lo que dijo que “ustedes están sufriendo solos” y que nada la lastima porque es una mujer completamente libre y dispuesta amar, ya que ese es su “propósito en el mundo”.

“3 años de relación, 3 años de infidelidades, traición, frialdad y soledad. Solo las personas que amo y me interesan conocen la verdadera historia. Mientras tanto, no voy a alimentar el chisme de gente que no tiene influencia en mi vida. ¿y qué les sorprende? Yo no me estoy ocultando, yo estoy viviendo mi romance libre y feliz, ¿porque tendría que ocultarme? Por juicios de gente que me vale m*mda”

— Yulieth Goez