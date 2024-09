Andrea Valdiri reveló ‘la millonada’ que le ofreció un hombre por pasar un fin de semana con él

Andrea Valdiri le contó a sus seguidores una curiosa anécdota en la que confesó que un hombre le llegó a ofrecer dinero a cambio de pasar “un fin de semana” junto a él, dejando ver que por un momento estuvo tentada a hacerlo debido a la gran suma que le presentó. Sin embargo, la influencer se negó y tomó medidas al respecto.

La bailarina es considerada por muchos como una de las figuras más destacadas de las redes sociales en Colombia, siendo aclamada por sus seguidores por sus ocurrencias, su contenido entretenido y por su atractiva figura que despierta piropos en las plataformas digitales.

Y es que desde que alcanzó la fama en las redes sociales ha sido el blanco de muchas miradas masculinas quienes elogian su cuerpo, y de varias mujeres que la tienen como referente y como modelo a seguir respecto a su figura.

Y a propósito de su atractivo, Andrea Valdiri aprovechó una serie de historias en Instagram para hablar sobre la vez que un hombre le ofreció dinero por pasar un fin de semana con él, contando que fue cuando empezaba a tener auge en las redes sociales.

La historia comenzó con el hombre contactando a la influencer para que asistiera a un evento en La Guajira. Y si bien al principio estaban comunicándose por correo electrónico a través de la hermana de Andrea, el hombre le pidió su WhatsApp para concretar un asunto más personal.

“‘Tengo 500 millones de pesos para que tu hermana pase el fin de semana conmigo’. Mi hermana me ha llamado en ese momento y me dice: ‘¿esto qué es?’. El tipo le dice: ‘mira, yo quiero que esta conversación no salga de acá' y le manda una foto a mi hermana de una maleta llena de plata”, dijo la joven.

¿Qué hizo Andrea Valdiri ante la curiosa propuesta?

En la misma serie de clip, la creadora de contenido dio a entender que la gran suma de dinero la hizo sentir tentada por un momento, jugando con la idea de que después de tomarse unos tragos con el hombre podía pasar cualquier cosa.

Sin embargo, Andrea Valdiri decidió dejar pasar la oferta y tomar ciertas medidas para evitar que el hombre en cuestión la contactara nuevamente.

“Más allá del dinero vienen otras cosas, y como que uno está en el camino del Señor (...) Entonces yo dije: ‘hermana, vamos a bloquear al tipo’. A todas estas, de verdad yo tenía como temor porque no sabía con quién me estaba enfrentando”, relató la influencer.