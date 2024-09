Alejandra Giraldo de Noticias Caracol rompió en llanto ante emotiva situación, “hemos vivido muchas cosas”

Alejandra Giraldo ha sabido ganarse el cariño de los televidentes año tras año debido a su carisma y profesionalismo ante las cámaras de Noticias Caracol. La presentadora y periodista se ha convertido en una de las caras más reconocidas del canal en compañía de su colega, Andrés Montoya llevándoles a diario a los televidentes aquellos principales hechos que marcan la agenda nacional. Pero caso contrario sucede por medio de sus redes sociales donde ha adquirido una amplia visibilidad y allí suele ser bastante activa revelando varios detalles de su vida. Recientemente Giraldo rompió en llanto ante emotiva situación.

La presentadora además de su presencia en el informativo cuenta con un amplio número de seguidores, quienes están al pendiente de cada uno de sus movimientos y por ende, esto la ha llevado a compartir varias de sus rutinas y de paso ser una voz para aquellos animales que se encuentran en estado de vulnerabilidad o maltrato brindándoles su apoyo. Aún más teniendo en cuenta que los primeros meses del año perdió a uno de los seres más importantes de su vida como lo fue ‘Napito’, un canino a quien siempre considerará como su hijo y quien la lleno de amor durante varios años.

Ahora con un nuevo comercial, donde los animales fueron los protagonistas y debido a la sensibilidad del mismo terminó generando lágrimas en varios internautas que cuentan con mascotas y que precisamente ellos son parte primordial de sus hogares. Ante el hecho las lágrimas por parte de Alejandra Giraldo no se hicieron esperar agregando: “Ese video me ha hecho llorar a mares a mí y mucha gente. Me ha llegado por todas partes. Muy conmovedor. Los animalitos encarnan todo lo lindo y bueno (...) Esto es de lo más lindo que he visto en mucho tiempo. Hemos vivido muchas cosas viejo amigo. Que homenaje tan hermoso a los más lindos. a los más felices. A los más amorosos. A los animalitos que nos cuidan y nos curan el alma”.

¿Por qué Alejandra Giraldo no quiere tener hijos?

Aunque la periodista de Noticias Caracol ha optado por no referirse al tema de manera contundente Alejandra Giraldo si dejó claro que había tomado la decisión de no tener hijos con su esposo y formaron una familia junto a Vita María, una canina rescatada a quien considera como su hija, al igual que ‘Napito’, quien falleció en el mes de enero. Durante sus más recientes vacaciones en Florida, Estados Unidos, la periodista de Noticias Caracol se dejó ver junto a dos pequeños, donde reiteró: “Muñequeando con los sobrinos. Pd: el que me escriba “te luce”, lo bloqueo”.