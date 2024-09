“Se me quitaron las ganas”: Sebastián Martínez habló del papel que nunca pudo tener en un casting

Sebastián Martínez le dejó ver a sus seguidores que si bien ha logrado tener papeles muy destacados a lo largo de su carrera en el mundo del espectáculo, hubo uno en específico que lamentó no haber podido conseguir, indicando que intentó buscarlo durante un tiempo. Sin embargo, considera que en este momento de su vida ya no le interesa tanto como antes.

El actor ha estado gozando de una buena temporada gracias al éxito que ha tenido el estreno de su nueva serie en Netflix, ‘Accidente’, la cual ha sido muy bien recibida no solo en lo que respecta a los países latinoamericanos, sino también en diferentes partes del mundo.

Y a propósito de esta serie, el colombiano ha estado al frente de varias entrevistas, respondiendo preguntas no solo sobre esta producción, sino también sobre otros detalles, tanto personales como profesionales.

Es por eso que durante una serie de preguntas, Sebastián Martínez se pronunció sobre qué papel nunca pudo conseguir durante varias audiciones, dejando ver que se trataba de uno que está de moda en las producciones actuales.

“De superhéroe, siempre quise ser un superhéroe”, dijo el actor muy emocionado, dando a entender que si bien antes habría estado emocionado por tener un papel con algún personaje heroico, actualmente ya no está tan interesado.

“Ya no tanto, ya se me quitaron un poquito las ganas (...) No es tarde, pero ya se me bajaron las ganas. Tíreme ahí algo a ver qué, de pronto si...”, dijo Martínez en el clip de Instagram.

¿Hay actores colombianos en producciones de superhéroes?

Si bien a Sebastián Martínez no se le ha presentado la oportunidad de representar un superhéroe en alguna producción relacionada con este tema, otras figuras destacadas con orígenes colombianos sí han tenido un rol con poderes extraordinarios.

Uno de los pioneros latinos en este género fue el actor Juan Pablo Raba, quien apareció en la serie de Disney y ABC, ‘Agents of SHIELD’, interpretando a Joey Gutiérrez, un inhumano con la habilidad de derretir objetos de metal.

El caleño Carlos Valdes también triunfó en una serie de superhéroes, dándole vida a Cisco Ramón en ‘The Flash’, adoptando los poderes de Vibe, quien podía abrir portales dimensionales y generar rayos vibratorios.