Sebastián Martínez reveló el inusual piropo que le dicen sus fanáticas en la calle

‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Bloque de búsqueda’, ‘Padres e hijos’ y ‘Juegos prohibidos’, con algunas de las producciones en las que ha participado el paisa Sebastián Martínez, actor cuyo talento lo ha llevado a incursionar en el mercado internacional con formatos para Netflix, como ‘Palpito’ y ‘Accidente’ . Estas destacadas apariciones lo han convertido en uno de los actores más queridos en Colombia y acumular una vasta comunidad en las redes sociales, fanáticos que quedaron totalmente atónitos al conocer cuál ha sido la muestra de cariño más extravagante que le han hecho sus seguidoras.

Mediante un clip que se volvió viral en TikTok, Martínez, Juan Pablo Raba, Juan Pablo Urrego y Carlos Torres, dieron a conocer cuáles han sido los piropos más extravagantes que les han dicho en la calle, siendo el de Urrego uno de los más llamativos y curiosos, ya que al protagonista de ‘Rigo’ una mujer le dijo que le hiciera “un hijo como un flan, pero con su leche”.

Aunque Martínez no se quedó atrás, ya que reveló que muchos niños en el país tienen su mismo nombre por una curiosa razón: “Hubo dos años en especial, 2006 y 2007, en el que se me acercaban mujeres con bebés en brazo y me decían que le ponían el nombre por mí. Hay una generación de ’Sebastianes’ gracias a mí”, expresó el esposo de Khaty Sáenz.

¿Cuántos hijos tiene Sebastián Martínez?

Desde 2008 Martínez y Sáenz decidieron unir sus almas en el altar y producto de su relación nació su ‘retoño’ Amador, joven que en la actualidad tiene 14 años y destaca en el mundo deportivo como piloto de karts, hecho que lo ha llevado no solo a destacar en competencias internacionales, también para ser embajador de reconocidas marcas como la multinacional Terpel y la compañía de lubricantes Mobil.