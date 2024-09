“Qué decepción”: le llueven críticas a Luisa Fernanda W por utilizar productos de una marca polémica

Luisa Fernanda W se puso en el blanco de las críticas por utilizar una serie de cosméticos de una marca que actualmente es considerada como “polémica” debido a un presunto problema legal en el que está implicada. Y ante la revelación de la influencer, varios de sus seguidores no dudaron en manifestar su descontento.

La creadora de contenido se ha posicionado como una de las figuras más destacadas de las redes sociales en Colombia, ahondando no solo en las plataformas digitales, sino también otras facetas relacionadas con el mundo de la moda, el estilo y los emprendimientos.

La joven también logró combinar todas estas facetas al crear su propia marca de cosméticos, la cual ha generado bastante interés entre sus seguidoras, quienes aseguran que maneja productos de buena de calidad.

Sin embargo, en una reciente publicación en Instagram, Luisa Fernanda W terminó por despertar los malos comentarios de sus seguidoras a propósito de que mostró en un clip cómo arreglaba sus cejas, dejando a un lado sus productos y optando por usar los de una marca que ha generado polémica en las redes sociales: Anyelus.

En el clip, la colombiana no solo mostró su técnica para arreglar sus cejas, sino que también resaltó en varias oportunidades los productos que usó, indicando que el betún y la sombra para cejas eran ideales para el trabajo.

Pero más allá de aplaudir su tutorial, muchas de sus fanáticas no dudaron en criticarla por apoyar la controversial marca: “Muy lindas pero hay otras marcas mejores y de gente honesta”, “De todas las marcas que hay en Colombia Lulú, ¿Y tenías que usar precisamente esa?”, “Ella no se hace las cejas con eso ! Solo por pautar con la marca”, “Qué decepción que uses esa marca”.

¿Por qué quieren cancelar la marca que usa Luisa Fernanda W?

A propósito de la publicación de Luisa Fernanda W, varios usuarios de las redes sociales aprovecharon para volver a hablar sobre la polémica de esta marca, trayendo a colación que, presuntamente, habría entrado en un conflicto legal con otra marca para evitar que registrara un nombre similar.

Se trata de la empresa de alisados Angelis, quien al intentar registrar este nombre para su marca se topó con una apelación de otra empresa por similitudes en sus nombres. Y si bien la dueña de Angelis no dejó explícito de qué e entidad se trataba, si dejó algunas pistas que darían a entender que presuntamente se trataba de Anyelus.

Tan pronto se dio a conocer este testimonio, muchos usuarios de las redes sociales terminaron simpatizando con Angelis, dejando claro a través de varios mensajes que evitarían consumir productos de la presunta marca detractora.