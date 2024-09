Donald Trump confundió a Nicky Jam con una mujer y las reacciones no paran

A diario miles de historias son las que se cuentan en las redes sociales y muchas logran cautivar la atención de la comunidad digital y esta vez ha sido el turno del candidato presidencial a los Estados Unidos, Donald Trump.

El empresario multimillonario estaba en uno de sus más recientes giras en las que en medio de su discurso quiso invitar al cantante Nicky Jam al escenario, pero tal parece que Donald Trump no conocía muy bien al intérprete de ‘El Perdón’.

“Es una super estrella de la música latina, Nicky Jam. ¿Conoces a Nicky? Está buenísima. ¿Dónde está Nicky? ¿Dónde está Nicky?” decía Donald Trump mientras miraba a los lados en espera de la aparición del cantante.

“Gracias, Nicky. Qué gusto tenerte aquí. Ahora tienes que…” indicó Donal Trump hasta exclamar “Oh mira…” justo cuando se dio cuenta de su equivocación para rematar diciendo “Me alegro que subiera”.

A Nicky Jam no le tocó más que tragar saliva y dejar pasar el momento para empezar a hacer su intervención diciendo que era para él un honor conocerlo, pues precisó que la gente que viene de donde él viene no tiene la oportunidad de conocer al presidente.

“Tengo suerte de decir esto, te necesitamos de regreso, aparte de eso debo decir esto en español. Han pasado cuatro años y no ha pasado nada, necesitamos a Trump”, expresó Nicky Jam.

Momentos más tarde llegó la reacción del cantante Nicky Jam por medio de sus redes sociales en la que bromeó respecto a la situación al escribir. “Nicky jam la potra la bichota 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 😂 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣 🤣”, escribió el cantante Nicky Jam.

Nicky Jam bromea con confusión de Donald Trump Foto: captura de Instagram @nickyjam

“😂😂😂🤭🤭🤭yo aqui tratando de no reirme no pude 😂😂😂”, “Tienes que hacer chiste pa’ que los fans piensen que no te dolió la burla” y “El papelazo del añoooo jajajajajajajajajajaja”, son solo algunas de las reacciones que destacan.