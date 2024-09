Margarita Rosa de Francisco tira fuertes comentarios hacia María Fernanda Cabal y Vicky Dávila: “Carecen de refinamiento y sabiduría”

Margarita Rosa de Francisco es una figura icónica de la televisión colombiana, reconocida por sus facetas artística como actriz, cantante, escritora, compositora y presentadora. La caleña de 59 años ha cautivado al público latinoamericano con sus interpretaciones en diversas producciones, destacando su papel protagónico como la Gaviota en la inolvidable telenovela “Café, con aroma de mujer”. En los últimos años, se ha involucrado activamente en el ámbito político, compartiendo sus opiniones e ideologías. Su voz, reconocida por millones, la utiliza activamente por medio de X donde aborda temas relevantes y genera fuertes debates donde la suelen atacar por su postura.

Esta vez, la actriz ha sido tendencia en X por su polémico comentario, en relación a las aspiraciones presidenciales de la senadora María Fernanda Cabal y la periodista Vicky Dávila, directora de la Revista Semana. “Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada. Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador.” Fueron algunas de las palabras de la actriz hacia la senadora y periodista.

Si bien en otras ocasiones, Margarita Rosa con la Senadora Cabal han tenido debates en medio la red social, esta no ha contestado por el momento, mientras que Vicky Dávila no dudo en responderle a la actriz: “Margarita, yo tampoco puedo “evitar sentir familiaridad contigo”. Te veía de niña en la televisión. Una actriz excepcional. No entiendo por qué te gustan los ladrones, los corruptos, los ineptos, y los politiqueros. De eso está lleno el Gobierno Petro, que apoyas.” Además, señalo el puesto de la hermana de Margarita, Adriana de Francisco, en el consulado de Estados Unidos. Los usuarios de la plataforma no han dejado de reaccionar atacando a la actriz y otros apoyando a la periodista y su respuesta.