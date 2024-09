¿Va a usar su carro o moto para ir al Festival Cordillera? Tenga en cuenta estos datos para el parqueadero

Por tercera ocasión al hilo los sonidos latinoamericanos se vuelven a reunir en el Parque Metropolitano Simón Bolívar de Bogotá, con el Festival Cordillera. Como se ha convertido en costumbre en este evento, el Sistema Integrado de Transporte SITP, puso a disposición varias rutas con horario extendido para el uso de los asistentes; pero para aquellos que quieren usar su vehículo para llegar al ‘Simoncho’ ¿qué opción de parqueadero hay?, Acá le contamos.

El próximo 14 y 15 de septiembre, miles de locales y extranjeros se reunirán en este recinto para ver a artistas como, Juan Luis Guerra, Vilma Palma e Vampiros, Fonseca, Molotov, Mala Rodríguez, Bacilos; entre otros exponentes musicales que intercalarán sus presentaciones desde la 1:30 p.m, hasta la madrugada del día continuo. Precisamente la hora de salida en este espectáculo le ha representado un dolor de cabeza a algunas personas, por el hecho de que no consiguen con rapidez un vehículo de transporte público que los lleve a sus destinos, por lo que optan por irse en su ‘carrito’ o ‘motico’.

¿Hay parqueadero en el Simón Bolívar para el Festival Cordillera?

La respuesta es no. Aunque el Simón cuenta con un amplio parqueadero, este no será abierto al público este fin de semana; a lo que se le suma que los organizadores estipularon que no hay un parqueadero oficial asociado a Cordillera. Aunque Publimetro Colombia estuvo averiguando por el sector y los encargados de parqueaderos como el de la Biblioteca Virgilio Barco y del Parque El Salitre, nos aseguraron que sí se podría habilitar el servicio, pero es algo que se sabrá horas antes del inicio de las presentaciones. Caso contrario al parqueadero del Parque Recreo Deportivo en el Salitre que prestará sus instalaciones con normalidad el día sábado hasta las 9:30 p.m.

¿Dónde parquear mi moto en el Festival Cordillera?

Para aquellos que se van a ir en su motora, hay una opción bastante buena y que tendrá horario extendido; aunque eso sí, le toca pegarse su buena ‘patoneada’. Se trata de unos parqueaderos privados exclusivos para motocicletas que se encuentran justo en frente de la entrada principal del Jardín Botánico, ubicado en la avenida José Celestino Mutis #68 - 95. En estos lugares encontrará tarifas por hora e incluso una tarifa plena.