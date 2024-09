La Mala Rodríguez promete volver a hacer vibrar el Simón Bolívar a punta de rap en el Festival Cordillera

El Simón Bolívar volverá a recibir a La Mala Rodríguez, como lo hizo en 2016, cuando la española puso a cantar a todo pulmón su repertorio a los asistentes a Hip Hop al Parque. En esta ocasión, himnos del rap como ‘Por la noche’, ‘Tengo un trato’ y canciones de su nuevo álbum, retumbaran en los oídos de los asistentes al Festival Cordillera el próximo 14 y 15 de septiembre. En entrevista para Publimetro, la artista nos habló de la especial puesta en escena que traerá y la conexión que tiene con Colombia, especialmente con Bogotá.

PUBLICIDAD

“Me encantó Hip Hop al Parque. Para mí fue histórico, es un evento muy importante; como rapera del mundo hispano, para mí ese festival es de lo más grande que hay, es una bendición que siga existiendo y que cada vez tenga más notoriedad”, expresó la nacida en Andalucía, quien reveló un dato desconocido para muchos, tiene un familiar en la capital colombiana que le ha inculcado algunos conocimientos referentes al folclor cafetero.

“Un cacho de mi corazón está en Colombia, tengo un tío que para mí es una de las personas más importantes de mi vida, Leonel Bello, yo o amo. Él es de Bogotá y me ha enseñado el amor por toda la música latinoamericana y sobre todo colombiana; por eso quiero ofrecer un show muy especial para esta presentación en este gran festival. Voy a escenificar este mundo raro porque para mí es un honor, quiero darles todo de mí”, complementó.

“No voy a cantar canciones solamente del disco, voy a llevar temas que para mí son pieza fundamental de mi carrera y trayectoria. Voy a hacer algo especial para este concierto, voy a llevar mi compañía de danza y voy a hacer algo especial”, añadió la cantante de 45 años, quien trabajo de la mano con un reconocido productor colombiano para sacar a la luz ‘Un Mundo Raro’, compilado musical de 13 canciones en el que hace un análisis introspectivo en el que habla de los valores de la mujer.

“Las mujeres nunca lo hemos tenido fácil, pero no son solo las mujeres, hay personas sensibles que viven en crisis y conflictos, situaciones en las que se hace presente la ansiedad y el malestar, y en esas ocasiones nos tenemos que poner una coraza y lidiar con cosas que no queremos; eso nos desgasta, pero tenemos que encontrar un punto para liberar esas tensiones hablando con nosotros mismos, tocarnos, pedirnos perdón. A mí me ha resultado sanador”, afirmó La Mala.

La Mala Rodríguez regresa con el nuevo álbum "Un mundo raro" (Foto: Cortesía.)

“Cuando yo empecé a trabajar con Bull Nene, él me dijo que tenía que contar lo que me pasa, porque esa es la historia. Me costó, había una letra, había algo, pero hasta el momento en el que no me puse a improvisar y escuchar la música, salieron cosas súper locas, que yo digo, ni en el psiquiatra me puedo expresar tanto. Con la música yo me abro mucho y veo cosas de mí que ni siquiera sabía que estaban. Este disco me ha dado una libertad que me ha hecho sentir renovada, como si me hubieran quitado veinte kilos de encima, me siento muy joven, me siento fresca”, añadió.

“Son muchas cosas, nunca soy muy literal, realmente, me gusta más que tú te quedes con lo que sientas. Para mí ‘Mundo Raro’ es contar un conflicto, una crisis personal y narrar como mi mundo está lleno de dudas y líos; mostrando la manera en la que me salgo de allí y consigo ver la luz y alcanzar la paz. Es un disco muy personal y de catarsis”, complementó.

¿Qué día se presentará?

La cuenta regresiva para este evento realizado por Páramo Presenta ya inició, y María Rodríguez Garrido, nombre de pila de la rapera, saldrá al escenario el sábado 14, fecha en la que también estarán en tarima Juan Luis Guerra, Vilma Palma E Vampiros, Hombres G, Miranda, Morodo, Juliana, Bacilos, entre otros destacados artistas.