⁠”No saben lo que duele”: Carolina Ramírez contó la situación que le molesta de Colombia y por la que se fue del país

Carolina Ramírez es una de las actrices más reconocidas de Colombia, destacada por su versatilidad y talento. Es recordada por su participación en producciones como La séptima puerta y La hija del mariachi. Sin embargo, su papel más icónico es el de ‘Yeimy Montoya en La reina del flow,’ una serie que, con sus dos temporadas, ha cautivado a televidentes alrededor del mundo. Gracias a este personaje, Carolina consolidó su carrera internacionalmente, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y admiradas del entretenimiento.

Aunque es bastante conocida en el mundo de la actuación, Carolina prefiere mantener su vida en privado, pero usualmente comparte parte de su vida en Argentina, país en el que está viviendo desde hace algunos meses con su pareja, mascotas y con el propósito de seguir potenciando su carrera. Sin embargo, Carolina ha afirmado que la experiencia migrante la ha marcado bastante y los comentarios que se hacen en el exterior de Colombia son dicientes.

En esta oportunidad, habló de los productos que se comercializan de Pablo Escobar, Carolina se mostró bastante molesta y dijo: “No saben lo que duele ver productos con la cara de Pablo Escobar cuando se es colombiano. Tengo amigas sin mamá por esa etapa de nuestra historia”, haciendo referencia a que es necesario dejar de promover la figura de Escobar y resanar esta parte de la historia.

¿Quién es la nueva pareja de Carolina Ramírez?

Carolina estaba casada con Mariano Bacaleinick, un reconocido empresario y productor en la industria del teatro, desde el 2010 contrajeron matrimonio y aunque eran bastante privados en su relación, en ocasiones compartían algunas fotografías y apariciones en alfombras rojas juntos, pero para las cámaras de ‘Lo sé todo’, la actriz reveló que terminó su relación.

Carolina habló con bastante sinceridad sobre su proceso y afirmó que las razones que llevaron a la separación están relacionadas con cierta inconformidad en la relación frente al amor que se tenían y que se fue desgastando con el paso del tiempo; la actriz caleña afirmó: “Yo me siento muy orgullosa del hombre con el que me casé. Ahora que no estamos juntos, no hay golpes bajos, mezquindades, no fue una separación por una deslealtad de alguno de los dos. Tenía que durar lo que tenía que durar”.

Su nueva pareja es Martín Cornide, un apasionado de los viajes, de la meditación y del yoga, con el paso de los días la actriz ha ido compartiendo más apartados de su relación y se ve bastante conforme y feliz.