Maritza Rodríguez revela cómo su vida en Colombia le ayudó a adaptarse a vivir en Israel

La reconocida actriz Maritza Rodríguez, quien ahora es conocida como Sarah Mintz, compartió detalles sobre su experiencia de adaptación a su nueva vida en Israel. En una entrevista reciente, la barranquillera habló sobre cómo ha logrado encontrar similitudes entre la cultura israelí y la colombiana, especialmente en lo que respecta a la convivencia vecinal y la calidez de los habitantes.

Aunque su traslado a Israel marcó un cambio significativo en su vida, Mintz asegura que el estilo de vida en el país de Medio Oriente no le ha sido difícil de asimilar.

Maritza, quien vivió en Colombia y en Estados Unidos durante muchos años, comparó la vida en su país de origen con la que lleva actualmente en Israel, destacando que las costumbres no son tan distintas.

“A mí no se me hace difícil el país, a mí no se me hace difícil la cultura dentro de mi mirada”, explicó. La artista destacó que la frescura y solidaridad entre vecinos que conoció en Barranquilla es algo que también experimenta en Israel. “Nos vamos de viaje, dejamos las llaves a la vecina y la vecina nos escribe ‘Ay, Sara, qué pena, pero no tenía leche y mi niño estaba llorando, tenía un drama. Entré y te la agarré. Niña, agarra. Mi casa es tu casa’. Eso a mí no me choca porque eso lo viví yo en Barranquilla”, expresó, recordando la familiaridad de esa dinámica.

A pesar de la tensión que se vive en Israel debido a los ataques armados de Hamás y otras naciones, Sarah ha decidido quedarse en el país junto a su familia.

La actriz aseguró que se siente cómoda con la cultura israelí y que incluso algunas características del carácter fuerte de los santandereanos, con los que se crió, le han ayudado a entender la manera de comunicarse en su nuevo hogar.

“El santandereano habla como si estuviera regañándolo a uno y además es mal hablado, como medio groserito... entonces cuando yo veo que aquí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, yo me siento bien”, bromeó la actriz. Además, mencionó que sus hijos también han adoptado ese tono fuerte, algo que parece ser parte de la vida cotidiana en su familia.