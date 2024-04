¿Qué es el síndrome del impostor que padece Mafe Aristizábal, presentadora del Desafío?

El ‘Desafío’ es unos de los ‘realities’ más famosos de Caracol Televisión y en este 2024 llegó a los hogares colombianos para celebrar sus 20 años estando al aire con diversas sorpresas para el público. A pesar de que a la fecha lleva dos capítulos al aire ya se posiciona como la producción más vista en el país, contando no solo con complejas pruebas, adecuaciones en las casas e incluso dejando atónitos a los televidentes con una nueva cara, tratándose de Mafe Aristizabal que confesó que padece el síndrome del impostor.

En un primer momento, la exreina de belleza compartió el hecho a través de sus redes sociale asegurando que no ha sido una situación sencilla para ella, pero quería ser un apoyo para quienes se encuentren atravesando por una situación similar sin importar el contexto en el que se encuentren. Mafe volvió a referirse al tema durante el gran estreno del ‘Desafío’ en el que Publimetro estuvo presente.

En medio de la emoción de Mafe Aristizabal por llevar a cabo esta nueva faceta la ahora presentadora habló con Publimetro del tema asegurando que aquellas señalas que le permitieron darse cuenta de su padecimiento tuvieron que ver con no sentirse suficiente o capaz para cumplir con otros roles a los que estaba acostumbrada sin importar que este se trataba de un sueño que tenía desde hace mucho tiempo.

“Yo lo identifico como una voz interna que me habla y me dice ‘Mafe no eres suficiente. No lo vas a lograr. Seguramente no te van a llamar a ti, porque no tienes las cualidades necesarias como alguna vez has creído’. Y ese tipo de mensajes, son mensajes autosaboteadores que cuando los identifiqué dijo, no más, hasta aquí. Yo misma no puedo ser la que se destruye entonces empecé a decirme y afirmarme lo que si era capaz de hacer”, agregó la nueva presentadora del ‘Desafío’.

Aunque no ha sido un camino sencillo de recorrer, Aristizabal confesó que actualmente se siente muy tranquila, pues también ha contado con ayuda psicológica para sobrellevar este momento: “Es paso a paso. Como que lo puedo ir cambiando día a día, pero no es algo de la noche a la mañana y hoy en día me siento mucho mejor con respecto a eso”, fueron otras de las declaraciones de Mafe Aristizabal para Publimetro.

Aunque hasta ahora el programa está iniciando las diversas muestras de cariño hacia la presentadora no se han hecho esperar debido a su sencillez y carisma tanto al frente como fuera de las cámaras.

¿Qué es el síndrome del impostor?

El “síndrome del impostor” o también llamado síndrome del fraude. De acuerdo con la asesora profesional y autora del libro “Cómo superar el síndrome del impostor”, Aida Baida Gil, este es un estado psicológico que te hace pensar que no estas a la altura de la situación, que no mereces lo que tienes, donde estás o tus logros.

Es decir, que quien lo padece puede tener una carrera profesional exitosa, logros académicos, elogios, pero a pesar de ellos sigue pensando que todo se debe a una serie de “golpes de buena suerte”, que pueden desaparecer en cualquier momento