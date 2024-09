Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría se rieron en Carolina Cuervo por lo que hizo con su plato en ‘MasterChef’

El inicio de un nuevo ciclo frente a las cocinas de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ dio pie a muchas emociones, pues los participantes se acercan ya a lo que es el anhelado top 10 en el que los mejores se disputarán el título.

Durante los primeros minutos del capítulo 70 del reality de RCN se tocó lo que fue el tema de la anulación de eliminación que estuvo a cargo de Martina ‘La Peligrosa’ quien se salvó de salir de competencia por la ventaja secreta que tenía, que hizo llorar hasta a la chef Adria Marina.

Posteriormente la presentadora Claudia Bahamón habló de que todos los colombianos son todo terreno con unas palabras de Juan Pablo Llano que calaron entres sus compañeros por lo que lo proponen de presidente, pero esto era solo el intro de lo que seria el reto de la caja misteriosa.

Y es que debajo de ella se encontraba una hamburguesa que sería el punto de partida para la preparación en 60 minutos, con despensa abierta por la que se pelearían por un pin de inmunidad.

Como es costumbre los mejores platos pasarían al atril donde los chefs Nicolás de Zubiría, Adria Marina y Jorge Rausch elaborarían la creatividad y el sabor, por lo que la tensión se apoderó de cada una de las estaciones de ‘MasterChef Celebrity Colombia’.

Culminado el tiempo los participantes fueron pasando y algunos platos como el de Paola Rey, Dominica Duque y Nina Caicedo destacaron entre los demás, hasta llegar el turno de Carolina Cuervo.

La actriz llegó con un plato llamado “Papá e hijo” la cual estaba compuesta por una salsa de puerros, y en la mitad tenía una arepa de plátano maduro con queso y bocadillo junto a unos chips de arracacha. La descripción del plato, en especial lo del plátano desató las risas de Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría quien no perdieron tiempo para burlarse de Carolina Cuervo.

“Yo no debería venir aquí a juzgar mi gusto personal, porque no es justo. Objetivamente impedido para juzgar, porque en mi gusto personal me parece horrible, pero es su gusto personal, gracias”

— Jorge Rausch