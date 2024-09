Adria Marina reveló los motivos por los que lloró en ‘MasterChef Colombia’

Durante la más reciente edición de ‘MasterChef Celebrity Colombia’, específicamente el capítulo 70, se vivieron muchas emociones, ya que llenó de diversas expectativas a los participantes que siguen en pie en la competencia en lo que es el onceavo ciclo frente a las cocinas.

La semana inició con lo que fue la última edición en la que en el último minuto Martina ‘La Peligrosa’ utilizó la ventaja que había ganado en el capítulo 65 justo cuando la chef Adria Marina estuvo a punto de decir el nombre de la eliminada, el cual precisamente era el de la costeña.

Es de recordar que, en medio de la desesperación de la presentadora Claudia Bahamón y las señas que le hacía a Martina ‘La Peligrosa’ se vivió un momento de mucha tensión que luego se convirtió en lágrimas de felicidad al quedar anulada la eliminación. Una de las que se vio llorando fue precisamente a la chef mexicana.

“Adria Marina lloró. ¿Cuáles fueron las razones de tus lágrimas?”, le cuestionó Claudia Bahamón a Adria Marina, a lo que la chef contestó “no sé si lo voy a explicar bien, pero me sentí muy orgullosa de pertenecer a este proyecto porque crea momentos espectaculares, algo muy bonito y verlas a ustedes, y ver cómo tu jugaste de cierta manera hasta el último momento”.

Martina ‘La Peligrosa’ indicó que temía no haberlo dicho en el momento correcto tal como se había planificado con la presentadora a lo que indicó que ese era la angustia que ella tenía “donde Adria diga el nombre y Martina no levan te la mano, yo la voy a ahorcar”. Y es que Martina ‘La Peligrosa’ esperó que Adria Marina solo pronunciara el nombre para sacar su ventaja a flote, y de haberlo pronunciado la ventaja no habría servido, lo que hubiera sido un error.