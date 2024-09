Hija de Marbelle ‘le cantó la tabla’ a sus críticos por hablar de su cuerpo, “No a la morronguería”

Marbelle es una conocida cantante de música popular, quien cuenta con una experiencia de más de 20 años, los cuales iniciaron en sus primeros años de vida y por supuesto, apoyados por su mamá, quien la llevó a mostrar su talento en los pequeños escenarios, lo que trajo consigo una amplia visibilidad que la llevó a ser una de las artistas más importantes en Colombia. Cabe resaltar que la bonaverense además de triunfar en el escenario, también llegó a la televisión con ‘Amor sincero’ de RCN, su telenovela autobiográfica, sin dejar de lado, ‘realities’ como ‘La Descarga’ y ‘El Factor X’. Pero, quien tampoco se queda atrás es Rafaella, fruto de su matrimonio con Royne Chávez, pues recientemente, la hija de Marbelle ‘le cantó la tabla’ a sus críticos por hablar de su cuerpo.

Rafaella de aproximadamente 21 años de edad supo destacarse desde muy corta edad en diferentes producciones, pues en su niñez le dio vida al personaje de Marbelle, en la telenovela ‘Amor sincero’, donde mostró su talento en la música y de paso en la actuación, sin embargo durante varios estuvo dedicada a otros proyectos y sobre sus 15 años de edad, ya hacía parte de algunas producciones entre ellas el ‘Paseo 6′ y hace un tiempo oficializó su carrera como cantante, acompañada por supuesto, de su mamá por medio de algunas covers de famosas canciones.

Actualmente, la hija de Marbelle además de ser la cara de diferentes marcas, también retomó su faceta en la actuación, pues ahora hace parte de la nueva temporada de ‘Manes’ de Prime Video y no dudó en sacar a flote la emoción que esta trajo consigo por medio de sus redes sociales: “Que felicidad hacer parte de este maravilloso proyecto que podrán disfrutar en ‘Prime video’”.

Sin embargo, luego del gran estreno de la mencionada serie que durante su primera temporada obtuvo una gran acogida por parte del público, la serie de críticas no se hicieron esperar luego de que Rafaella compartiera fotos de su personaje, estas en vestido de baño y con varios tatuajes que representan a Teffy en ‘Manes. “¡Hola! ¿Ya conocen a Teffy? A partir de hoy pueden disfrutar de Manes 2, por Prime video vayan a verla y me cuentan. Un proyecto maravilloso y un elenco increíble. P.D. Si, pasamos muy bueno”.

Ante la serie de malos comentarios, la hija de Marbelle no se quedó callada y salió a defenderse frente a este tema: “Yo leyendo los comentarios sobre mi cuerpo por la preparación de un personaje #Noalamorrongueria. Paso rapidamente por aquí para hablar de un tema que me causa mucha gracia y es ver como las redes sociales hoy en día han desdibujado a tantas personas y han inmortalizado a otras, porque hoy nos sentimos con el derecho de opinar de la vida y del cuerpo de los demás . Acabo de subir una foto del último personaje que interpreté para Manes, obviamente ha pasado el tiempo, obviamente hay una preparación para el personaje y cuando me pongo a leer los comentarios la mayoría de mujeres, ustedes no saben la mayoría de cosas con las que me encontré que si travesti, si estoy enferma, que la anorexica, que si estoy en las drogas. Si no estuviera en el mejor momento anímicamente ya me hubieran tumbado a la cama y gracias a Dios soy una mujer muy saludable y gracias a Dios soy una mujer muy segura de lo que tiene, no necesito dar explicaciones”.