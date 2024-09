“No puedo evitar quererte”: Margarita Rosa de Francisco llenó de elogios a Vicky Dávila luego de criticarla

Tras el anuncio de la candidatura a la presidencia de María Fernanda Cabal, son muchas las personalidades que han dado su opinión al respecto, dentro de ellas la reconocida actriz Margarita Rosa de Francisco , quien con un reciente trino aseguró que Cabal y la periodista Vicky Dávila, “carecen de refinamiento intelectual”. Tras la oleada de opiniones que generó esta publicación y la respuesta de la directora de la Revista Semana, la mujer que durante un largo tiempo fue presentadora de ‘El Desafío’ de Caracol se echó para atrás en varias de sus palabras.

“Mis paisanas María Fernanda y Vicky son dos mujeres con mucho carácter, muy astutas y capaces (no puedo evitar sentir familiaridad con ellas), pero carecen de refinamiento intelectual y sabiduría, o al menos, no lo muestran. No plantean nada. Su agencia se posiciona desde la negación, la descalificación, la reproducción patriarcal de la posesión del poder intimidador. Lástima. Es hermoso ver cómo se pone escena un pulso de igual a igual, templado y digno entre adversarios. Sería grandioso elegir una mujer presidente, pero no una que continúe el modelo patriarcal de emplazamiento de poderes”, fueron las palabras usadas por Margarita Rosa para referirse a estas dos mujeres que serán fichas claves en las próximas elecciones en Colombia, a las que Dávila contestó de inmediato mediante su cuenta de X:

“Margarita, claro que es atractivo un proyecto político como el que describes, millones de colombianos creyeron en él. Pero debes reconocer que el actual Gobierno se desvió y terminó capturado por la corrupción y los peores vicios de la política. (...)Sobre los clanes regionales, opino como tú. Lamentablemente, todos apoyaron a Petro para ganar las elecciones y llegar al poder. Hoy hacen parte de sus principales y más fieles aliados. Esa es la política que hay que cambiar. De esa política es que estamos cansados. Soy periodista y tu fan, has sido una mujer muy talentosa. También te mando mi cariño valluno”, expresó Vicky.

Ante las contundentes palabras de la comunicadora, la mujer que fue esposa del cantante Carlos Vives, decidió salirse de la controversia y llenar de elogios a Dávila: “Debo decirte Vicky, fuera de toda controversia, que admiro tu gran talento como comunicadora, tu entereza y tu gran carácter y que, si te lanzas como candidata a la presidencia, la luches en franca lid con tus ideas, a las cuales estaré atenta. Abrazo de valluna. No puedo evitar quererte”.