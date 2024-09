Gabriel Murillo se arrepintió por lo que hizo con los cuchillos que le dieron en MasterChef

MasterChef Celebrity Colombia es uno de los realities más queridos del país y su recibimiento en los hogares lo ha llevado a tener seis temporadas. Dentro de los famosos que ya fueron eliminados de la más reciente edición resalta el nombre del comediante Gabriel Murillo, hombre que recipiente dio a conocer que se pegó tremenda arrepentida luego de tomar una inesperada decisión con los cuchillos que le dieron al salir del programa.

A la fecha que se escribe este artículo son 9 los eliminados que ha tenido el audiovisual, lista que inició con Camilo Sáenz y Murillo, la cual es completada por Andrés Toro, Ricardo Henao, Víctor Mallarino, María Fernanda Yepes, Marcela Gallego, Alejandro Estrada y Roberto Cano. Dentro de lo que se conoce a estas celebridades que entregan el delantal negro se les hace la entrega de un costoso kit de cuchillos de la marca Royal Prestige, que en el mercado puede llegar a conseguirse hasta en $8 millones de pesos.

A sabiendas de esto, Murillo decidió meter en su rutina una historia relacionada sobre lo que hizo con este regalazo, la cual se viralizó rápidamente: “Yo no sabía que esos cuchillos valían un montón de plata, a mí me los regalaron y se los di a mi ‘mamita’ porque yo no cocino. Como a los tres días un amigo chef me dijo que quería ver los cuchillos y me dijo lo que valían. (...) Llamé a mi mamá y le dije que en el canal faltaban unas fotos y que necesitaban los cuchillos, ella me respondió “esos cuchillos ya los vendí. ¿Usted cree que yo soy tan huevona como usted?””.

Esta anécdota fue contada por Murillo en el show que realizó en Bucaramanga y ya acumula más de 74.000 reproducciones en su canal de YouTube, plataforma en la que entrevistó recientemente a uno de sus panas en el concurso culinario, ‘Jacko’, mismo que los sorprendió al llevarle su agenda de recetas.