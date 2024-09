Famosa actriz mexicana de telenovelas reveló la dolorosa pérdida de su bebé

Ana Brenda Contreras es una reconocida actriz mexicana que ha cautivado no solo al público de su país, sino que ha llegado a los colombianos por su protagonismo en diversas novelas, que han sido trasmitidas en los canales tradicionales. Uno de sus papeles más conocidos es Maricruz Olivares en “Corazón Indomable” del año 2013, donde compartía el protagonismo con Daniel Arenas. También hizo parte de la famosa “Teresa” en el 2010 interpretando a Aurora y uno de sus proyectos más reciente fue Dynasty, una serie estadounidense.

Actualmente, Ana Brenda esta casada con el empresario Zacarías Melhem, su boda se llevó a cabo en enero de este año, la pareja compartió algunas imágenes de la celebración en sus redes, pero esta vez la actriz hizo un post con una lamentable noticia. En el video se puede observar un corto fragmento de un atardecer y luego una prueba que indicaba que tenía entre 1 y 2 semanas de embarazo, además de estar acompañado de una descripción profunda, en la que la actriz expresa su dolor y el duelo que ha tenido que pasar con su perdida, también aclaró que ya fue hace un par de meses, pero solo hasta ahora lo hizo público con sus seguidores.

“Hay un dolor único que viene de preparar un lugar en tu vida y en tu corazón para un bebé que nunca llega . No importan las semanas , no importa que nunca lo hayas abrazado; tu experiencia y dolor son válidos, y aunque estas historias son más comunes de lo que pensamos poco se habla de ello y también se vale , lo quiero contar por qué sucedió, fue real y porque me sentí sola aunque sé que no lo estoy. Hablar sana. Las mujeres somos unas guerreras y nuestro cuerpo es mágico.” Son algunas de las palabras de la mexicana, es su post, donde también hablo de la poca prudencia que se suele tener al abordar estos temas que pueden a llegar a ser muy dolorosos. En los comentarios del post se puede ver el apoyo de varias de sus colegas mexicanas, entre ellas Angelique Boyer, Altair Jarabo, entre otras figuras del espectáculo del país azteca.