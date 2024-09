Alejandra Giraldo aplaudió a periodista de Noticias Caracol luego de cumplir 20 horas de reportaje

Alejandra Giraldo es una reconocida periodista de Noticias Caracol, quien ha llamado la atención de los colombianos por su sencillez y carisma durante las mañanas, ya que se encarga de presentar durante la primera emisión del noticiero en compañía de su colega y amigo, Andrés Montoya.

PUBLICIDAD

La paisa se ha convertido en una de las fichas más importantes para el canal, pues además de su talento ante las cámaras, no duda en generar incomodidad en sus entrevistados a partir de aquellas preguntas que no esperan que sean hechas, pero más allá de su presencia en la televisión colombiana, también ha sabido destacarse por medio de las redes sociales, pues a la fecha alcanza los más de 200 mil seguidores, donde se encarga de compartir varias de las situaciones que vive a diario tanto en su rol en el informativo de Caracol Televisión como en materia personal.

Durante la más reciente aparición de Alejandra Giraldo, ella no terminó siendo precisamente la protagonista, pues lo fue la periodista Nicoll Buitrago, quien fue la elegida por sus jefes para estar al pendiente de cada una de las reuniones que se adelantaron entre el gobierno nacional y los representantes de los transportadores durante los cuatro días y este 6 de septiembre se confirmó que se llegó a un acuerdo y por ende, se levantó el paro de transportadores.

En medio de la publicación, Alejandra reiteró: “Aplauso Nicoll Buitrago, 20 horas derecho para poder contarle al país que el paro se levanta”, agregando un corto video, mientras que la mencionada periodista se preparaba para salir al aire y reportar los primeros momentos sobre los acuerdos entre el gobierno y los transportadores.

Horas más tarde, Nicoll Buitrago no dudó en compartir el respectivo video por medio de sus redes sociales, donde apuntó: “Amigos no me pregunten como, pero se logró. Y se levanta el paro (…) Que locura, más de 20 horas, pero que emocionante”. Seguidamente, la también periodista de Noticias Caracol indagó entre sus seguidores si desean conocer de primera mano aquellos momentos detrás de cámaras en medio del cubrimiento realizado durante este tiempo.

Y es que además de los elogios recibidos por parte de Alejandra Giraldo, Nicoll reiteró que estaba muy emocionado, pues durante un mes estuvo ausente de Noticias Caracol: “Hoy volví por un ratito, con todos los poderes”.

¿Quién es la periodista de Noticias Caracol que fue bailarina de Greeicy Rendón?

Se trata de Nicoll Buitrago, quien durante una de sus apariciones en su cuenta de Instagram, reveló que había hecho parte del equipo de baile de Greeicy Rendón, pues su otra pasión más allá del periodismo es el baile: “Y hablando de lo que sentí bailando anoche. Un día bailé la canción de ‘Amantes’ de Greeicty en mi habitación, meses después audicioné y bailé para ella en un escenario soñado. Y hoy, su música vuelve a levantarme de la cama para bailar”.