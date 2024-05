De payaso no bajan a Alfredo tras discusión con Julián Trujillo en ‘La Casa de los Famosos’

Durante la gala de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues mostraron algunas de las diferencias que tuvieron la actriz Martha Isabel Bolaños con Alfredo Redes en lo que fue la prueba de salvación en la que ambos eran finalistas.

La actividad se llevó a acabo en la terraza de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia en la que los elementos para jugar estaban identificados con diferentes colores. Ante esto Martha Isabel Bolaños le consultó a Alfredo si podía quedarse con el balancín de color verde y este asintió.

Sin embargo, al comenzar la prueba tal cosa no sucedió, lo que generó molestia en la actriz y le llamó la atención por ello, pero esto desató una molestia en el costeño que no tardó en evidenciarse y que escaló, pues incluyó a Julián Trujillo y a Natalia Segura Mena, mas conocida como La Segura. El actor le dijo a Alfredo que quedaron el algo y que no se cumplió a lo que el creador de contenido digital le indicó que no hable en plural, pues no tuvo acuerdo con él y se lo dijo en medio de gritos.

“¿Qué yo quedé en algo contigo? Habla bien ¡Payaso! ¿En qué momento te di palabra? ¡Payaso bobo!” — Alfredo

“Yo soy un payaso bobo ¿no? dilo, dio varias veces, es más invéntate cuatro o cinco más adjetivos, los que quieras, yo te los recibo todos, no te preocupes, pero dilos, dilos fuerte” — Julián Trujillo

Alfredo tilda de "Payaso" a Julián, como una vez lo hizo con Bola 8 Pero como que se le olvida decir que sus videos son solo de "Bromas" y chistes Malisimos, ¿Quien es el payaso? 🤦🤡🤫 #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia pic.twitter.com/eXN5wVekHr — Rafael Arias (@Rafarias97) May 13, 2024

Tal y como era de esperarse las reacciones de los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia no tardaron en pronunciarse por medio de las redes sociales desde donde opinaron al respecto de la discusión entre ambos participantes.

“Este es Alfredo el homofóbico transfóbico agresivo con las mujeres que tanto defienden quien empezó las ofensas contra Julián y este solo se defendió como tenía que hacerlo” y “Alfredo es un tipo grotesco, vulgar y con cero inteligencia emocional, por eso odian a Julián… no lo pueden sacar de sus casillas, al J verse en ese video lo único que demostró es la capacidad de reconocer sus errores y mejorar”, son solo algunas de las reacciones que destacan.

Este es Alfredo el homofobico transfobico agresivo con las mujeres que tanto defienden quien empezó las ofensas contra Julián y este solo se defendió como tenía que hacerlo #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/VyAufHfLnq — POP REALITY (@LeeSchever) May 12, 2024

Alfredo es un tipo grotesco, vulgar y con cero inteligencia emocional, por eso odian a Julián… no lo pueden sacar de sus casillas, al J verse en ese video lo único que demostró es la capacidad de reconocer sus errores y mejorar. #LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososco pic.twitter.com/5Xt6QGEfw1 — Joffre Santos (@JoffreSantos89) May 12, 2024

Orgulloso de pelearse con una mujer como Martha y todavía se toca los pocos huevos que tiene el cerdo este, Fuera Alfredo🤮 #LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/JK7C2NZr2G — POP REALITY (@LeeSchever) May 12, 2024

Julián papacito Trujillo le dice sus verdades a Alfredo y ese no las aguanta.



El coso ese solo sabe decir "parayaso", cuando es el payaso líder.#LaCasaDeLosFamososCol#LaCasaDeLosFamososColombia — Jharo (@jaroworld) May 13, 2024

Alfredo Payaso bobo él y además de mala calidad y Papillentes, y que tristeza los seguidores de Karen y la Segura que poca exigencia, no tienen ni gusto y ellas ni Talento que farsa esto de veras.#LaCasaDeLosFamososCol #LaCasaDeLosFamososColombia — .GRMolinaRadio. (@GRMolinaRadio) May 13, 2024