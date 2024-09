Carolina Cruz rompió el silencio y habló del momento que generó tanto rechazo por su reacción

Carolina Cruz es una de las figuras más destacadas del entretenimiento en el país, luego de más de 25 años cuando participó en el Concurso Nacional de Belleza, donde representó al Valle del Cauca, y siguió con su carrera como modelo y presentadora haciendo parte de ‘Día a Día’ el programa de las mañanas del Caracol Televisión, pero más allá de los logros profesionales que ha alcanzado, su sueño cumplido es precisamente haberse convertido en madre de Matías y Salvador junto al actor Lincoln Palomeque. Hace unos meses lanzó su podcast en el que aborda diferentes temas y en esta versión decidió hablar de uno de los momentos más críticos de su carrera, por todo el rechazo que recibió y cómo lo vivió.

Se trata de una de las historias de la vida de Carolina, que define como una que “me ha generado dolorcitos de cabeza en el momento, pero este más que dolorcito de cabeza, al comienzo me generó angustia, después mucha risa”.

Carolina Cruz habló del momento que le generó más rechazo por su reacción en Día a Día

“Recuerdo que cuando me pasó y llegué a la casa, me pregunté: ¿por qué a mí me pasan estos cacharros? En serio, ¿por qué me pasan estas cosas a mí?”, empieza diciendo.

Cruz relató que el hecho sucedió hace dos años, en octubre del 2022, ”eso que pasó fue muy divertido porque estábamos en Día a Día y tuvimos la visita de un grupo de teatro muy lindo y muy especial, que venía como siempre a hablarnos de unas presentaciones que tenían, a mostrarnos un show muy lindo, no recuerdo cuál era el show, pero digamos que era una presentación muy bonita y muy especial”.

“Yo me acuerdo que yo estaba sentada como en toda la mitad (...) otra persona se sienta al lado derecho mío, otro de los artistas invitados, un poco más allá estaban otros artistas listos para hacer su show. Empieza el programa, ellos ensayaron en comerciales, ellos entran con su show, estaba una mujer vestida de flor (...) empiezan a hacer su presentación cuando a los segundos la flor se desmaya ”, dijo la presentadora.

Luego dice que “cuando veo que la flor se desmaya, yo tengo que aceptar que esas milésimas de segundo, yo pensé que era parte del show, como veo que el niño se queda quieto y no reacciona, y como el invitado y compañero que está al lado mío tampoco reacciona, pues dije: debe ser parte del show’”.

Carolina reconoce que se quedó quieta como una estatua, “pasaron segundos, todo fue muy rápido. En ese momento Caro Soto reacciona y se tira a ayudar a la flor desmayada, y yo en ese shock, a mí me tiene que hablar la directora del programa por el apuntador y me dice: ‘Carito, eso no es parte del show’. Ahí es cuando Caro dice vamos a dar una vuelta y manda a comerciales. Yo seguía en shock sentada como una estatua. No sabía cómo reaccionar. Como siempre fui blanco de muchas críticas, de que me juzgaran, de que me dijeran que yo era el peor ser humano que existe o que ha dado la tierra”.