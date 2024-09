Alejandra Giraldo le ‘cantó la tabla’ a representante del gremio transportador, “se están ganando el rechazo”

Alejandra Giraldo es una de las periodistas que hace parte de la primera emisión de Noticias Caracol, la paisa ha sabido ganarse el cariño de los televidentes durante las primeras horas de la mañana demostrando así su pasión por este oficio, pero también su carisma y espontaneidad ante las cámaras, Sin embargo, en la más reciente transmisión del informativo de Caracol Televisión la paisa le dijo sus verdaderas a representante del gremio transportador.

Uno de los temas que tiene en vilo a los colombianos ha sido el paro de transportadores que ya cumple su tercer día, donde miles de personas se han visto afectadas debido a los diferentes compromisos con los que deben cumplir y que debido a las jornadas de bloqueos se ha agudizado en gran medida, pues son varios los pedidos de los transportadores al gobierno nacional.

En medio de las protestas también han sido varias las voces que dar su perspectiva frente a este tema y Noticias Caracol no se quedó atrás, pues en su emisión del 4 de septiembre contó con varios invitados, entre ellos el presidente de Fedetranscarga, Henry Cárdenas, quien fue entrevistado por Alejandra Giraldo y Andrés Montoya, sin embargo, la periodista fue contundente, además de pedir respuestas, también habló de responsabilidades y no solo del gobierno.

“Usted no me contestó eso y que, además, ¿qué responsabilidad asumen ustedes dentro del contexto nacional que estamos registrando? Porque es que usted me dice, esto es culpa del gobierno nacional y se lo advertimos, pero cuál es la responsabilidad que ustedes como transportadores o gremio de camioneros asume en los que está sucediendo en el país”, fueron las declaraciones inicialmente expuestas por Alejandra Giraldo de Noticias Caracol.

Ante el hecho, Cárdenas aseguró: “Mira, no quisiéramos que pasara, ayer se habló de esas caravanas humanitarias y las bases del camionerismo están de acuerdo que es una prioridad que se le dé a las ambulancias y ese tipo de carros. Nosotros como transportes y empresarios advertimos muchas veces que iba a ser muy nocivo esta alza que se iba a tener en el ACMP, los transportadores en este momento están desamparados…”

Seguidamente, Andrés Montoya no dudó en intervenir reiterando: “Señor Cárdenas, hay derechos fundamentales de los colombianos que están siendo vulnerados en este momento en las vías del país, protestar pacíficamente no puede ser bloquear las vías”. Estando de acuerdo con sus declaraciones, Henry Cárdenas dejó claro que es bastante complicado poder controlar todas las veces, sacando a flote que una cosa es la que se vive ellos y otra diferente quienes están desde otro panorama.

Para finalizar la entrevista, la periodista de Noticias Caracol apuntó: “Con todo lo que está pasando, señor Cárdenas, lo ha visto, se está desvirtuando la propuesta, se están ganando el rechazo de los colombianos porque hay… Cuanto están perdiendo a diario por estar inmovilizados los camiones… los colombianos también, porque no reimplementar la estrategia que garanticen los corredores humanitarios”.