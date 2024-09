¿Poco dinero? Jessi Uribe reveló la cantidad de plata que le da a sus cuatro hijos en un mes

El cantante de música popular Jessi Uribe, conocido por éxitos como “Dulce Pecado” y “Matemos las Ganas”, rompió el silencio respecto a las especulaciones sobre la manutención de sus hijos, tras su separación de Sandra Barrios.

Recientemente, en una entrevista, el artista desmintió rotundamente que gire una suma de 120 millones de pesos mensuales para cubrir los gastos de sus cuatro hijos: Luna, Roy, Sarah y Alan. Uribe aclaró que esta cifra, que ha circulado en varios medios, está completamente alejada de la realidad.

¿Cuánto dinero le gira Jessi Uribe a sus cuatro hijos?

Según explicó el artista, la cantidad real que destina mensualmente para el bienestar de sus hijos es de 30 millones de pesos. Este monto se distribuye equitativamente entre los menores para cubrir sus necesidades básicas, desde alimentación hasta educación y actividades recreativas.

Uribe subrayó que, aunque la manutención económica es importante, lo que más le preocupa es que sus hijos crezcan felices y con todo lo necesario para su desarrollo.

Más allá de los aspectos financieros, Jessi Uribe destacó el fuerte vínculo emocional que mantiene con sus hijos. A pesar de los compromisos profesionales y una apretada agenda, el cantante aseguró que siempre encuentra tiempo para compartir con ellos, estar presente en sus vidas y disfrutar de momentos en familia. Mencionó que le gusta involucrarse en sus actividades diarias y organizar viajes para que todos puedan disfrutar juntos.

Al preguntarle sobre su relación con su expareja, Sandra Barrios, la calificó como un trato “normal”. “Realmente lo que me interesa son mis hijos, entonces, cuando hablamos de los hijos, yo le pregunto normal, no tenemos una relación de amigos así. Sí hay comunicación, sí hablamos, me permite ver a mis hijos cuando yo quiera”, acotó.

Jessi destacó que su rol como padre va mucho más allá de lo material, y que lo que más valora es la cercanía y el tiempo que puede brindarles.