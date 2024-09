Ciro Quiñonez ‘boleteó’ internacionalmente a Giovanny Ayala revelando audio con tremendo madrazo

Hablar de la nueva ola de cantantes de la música popular es hacer un apartado en la carrera del cucuteño Ciro Quiñonez, hombre que dejó atrás su faceta como artista vallenato para romperla con el despecho. Pero en medio de su éxito hay una polémica que no se ha podido quitar ‘ni con palo, ni con rejo’, su rifirrafe con Giovanny Ayala, llanero que le declaró la ‘guerra’ luego de que no hiciera parte del remix de la canción ‘Regalada sales cara’, tema que habían sacado juntos y que fue el detonante para que Quiñonez se hiciera un nombre en el género. Esta situación llegó a tal punto que el nacido en ‘La perla del oriente’, reveló el tremendo madrazo que le envió Ayala, ‘boleteando’ al intérprete de ‘Se la robé y me la robaron’, en una reciente entrevista.

Seis años atrás, Ayala y Quiñonez, gozaron juntos de las mieles del reconocimiento, al lanzar a dúo su versión de ‘Regalada sales cara’, tonada cuyo videoclip acumula más de 15 millones de reproducciones en YouTube, y que en su nueva adaptación participan ‘tesos’ del movimiento como Luis Alfonso, Jessi Uribe y Pipe Bueno.

Ante la nula presencia de Giovanny en el junte, él decidió hacerle una ‘tiradera’ que lleva por nombre ‘La Respuesta’, en la que hizo burla de la apariencia de Quiñonez y en la que de paso se burló de su apariencia al contratar un actor para que lo representara en el clip; “Yo no soy el malo, le brindé mi mano y así le hice un nombre. Lo dice la biblia, maldito es el hombre que confía en el hombre”, es parte de la letra de esta creación.

Pero aunque la cosa se creía que iba a quedar así, esta afirmación no se dio en lo absoluto, ya que en conversación con el programa digital ecuatoriano ‘El hueco’, Ciro reveló un audio enviado por Ayala horas antes de que recibiera un importante premio en Bogotá:

“Pregúntale a mi ex que mal polvo, que es desleal, que es un hijuep*%$, malparid*, mal amigo, mala gente, oportunista, nunca le va a ir bien. Guarde este audio en su corazón. (...) Mal compositor hijuep*&%”, estas palabras de groso calibre fueron contestadas humildemente por Quiñonez de la siguiente manera:

“Giovanny es un maestro de la música popular y toda la vida voy a estar agradecido con él, así me dé golpes, así me dé duro, así me haga lo que sea. Parte de lo que soy en este momento también se lo debo a Giovanny, se me hizo extraño ese audio. (...) Yo solo tengo gratitud, amor y cariño por él. (...) Ese hombre no está durmiendo, viendo el éxito de Ciro Quiñonez”, afirmó.