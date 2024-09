A Petro lo compararon de Edilberto, de ‘Los Reyes’, por lo que hizo en su alocución presidencial

Gustavo Petro fue comparado con personaje de ‘Los Reyes’ durante su alocución presidencial. La más reciente alocución dio mucho de qué hablar. Aunque la gran mayoría se enfocó en sus revelaciones sobre el software de espionaje Pegasus, una particular imagen terminó provocando muchos comentarios. Por supuesto, todo pudo verse en las redes sociales, espacio en que la imagen del presidente se viralizó.

Este 4 de septiembre de 2024, Gustavo Petro dio una alocución presidencial que, como siempre, se transmitió en toda la televisión nacional. El discurso del presidente despertó polémica, pues prácticamente no habló del paro de camioneros que tiene muy afectada la movilidad del país. Sin duda alguna, su denuncia sobre el software Pegasus fue lo que más llamó la atención. Según Petro, en el gobierno de Iván Duque compró el poderoso software de espionaje Pegasus a una empresa israelí, con el objetivo de acceder a información de celulares y comunicaciones políticas.

La foto de Gustavo Petro.

Además de la revelación de la compra de Pegasus, una particular fotografía de Gustavo Petro durante su alocución presidencial terminó robándose el show. Se trató de una imagen que mostró cómo estaba parado Petro mientras leía el documento que revelaba los detalles de dicho software. La particular forma como estaba parado el presidente desató todo tipo de comentarios, los cuales fueron burlas que lograron viralizarse. De hecho, llamó la atención que varias personas compararon a Gustavo con Edilberto Reyes, el icónico personaje interpretado por Enrique Carreazo en la novel ‘Los Reyes’.

¿Qué dijo Gustavo Petro sobre el paro de camioneros?

Aunque muchos aseguraron que Gusavo Pétro no pronunció palabra alguna sobre el paro de camioneros, él sí hizo una pequeña precisión. Durante el discurso, el primer mandatario aseguró que se trata de un “paro empresarial” que tiene detrás “oscuros intereses económicos o políticos”.