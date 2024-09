Urgente: Petro dice que la Dipol compró poderoso software de espionaje Pegasus en el Gobierno Duque

El presidente Gustavo Petro no se refirió al paro camionero que paralizó a Colombia, sino que habló del software Pegasus, uno de los más agresivos en materia de espionaje.

En la noche de este miércoles 4 de septiembre, el presidente Gustavo Petro hizo una alocución presidencial en la que se esperaba que se refiriera al paro camionero que ha generado bloqueos en distintas regiones del país. Los manifestantes han expresado su desacuerdo sobre el alza al precio del diésel, un combustible clave para los transportadores de carga.

Durante el discurso, el primer mandatario aseguró que se trata de un “paro empresarial” que tiene detrás “oscuros intereses económicos o políticos”.

Sin embargo, el primer mandatario aseguró que no se iba a referir a profundidad sobre ese tema. En cambio, se refirió a las interceptaciones que sufrió

Además, leyó una comunicación emitida el pasado 27 de agosto. Allí, mencionó una carta enviada al director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Luis Eduardo Llinás Chica.

Sostuvo que había una prohibición para difundir el contenido de la misiva, que al parecer involucraba a Israel. Pero señaló que, como no tiene relaciones con ese Gobierno, no atendería la prohibición mencionada.

¿Colombia compró Pegasus?

El primer mandatario leyó detenidamente la carta, en la cual señaló que había información financiera sobre un grupo de inteligencia cibernética conocido como NSO GROUP, una firma israelí conocida por desarrollar el software de espionaje Pegasus. Este último es famoso porque ha sido usado para “chuzar” a periodistas y figuras políticas por parte de estados poderosos.

“En julio-agosto del 2021, ubíquemonos, es antes de las campañas que comienzan en 2021 y estamos en medio del estallido en Colombia, un banco israelí presentó un reporte de actividad inusual en relación con un depósito de 5,5 millones de dólares en efectivo (...) El pago estaba relacionado con un acuerdo por 11 millones de dólares firmado entre el NSO GROUP y la Dirección de Inteligencia Policial de Colombia para la compra de Pegasus. La Dipol compró en efectivo, por 11 millones de dólares un software para espiar celulares a una empresa israelí en medio del estallido social”, concluyó el primer mandatario.

Así habría sido la compra de Pegasus

Según señaló el primer mandatario, el dinero en efectivo fue enviado por vía aérea desde Bogotá hacia Tel Aviv, capital israelí, el 27 de junio del 2021. Llegó a la cuenta de la empresa el 30 de junio de ese mismo año.

Así mismo, indicó que los otros 5,5 millones de dólares se habrían transferido en septiembre u octubre del 2021. Esto habría quedado en firme el 22 de septiembre de ese mismo año.

“¿Cómo salen del país 11 millones de dólares en efectivo en un avión o en dos desde oficinas estatales, Catam quizás, de la Dipol hacia Israel para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas quizás durante meses?”, se preguntó el primer mandatario.

A su vez, recordó que durante su campaña presidencial se filtraron varios videos de las reuniones privadas que había sostenido con aliados políticos.

De otro lado, se preguntó a quiénes interceptaron, de dónde salió el dinero, por qué no se oficializaron los recursos. “Esta investigación nunca se realizó y, por lo tanto, he pedido a la Uiaf, a su director, que entregue la información en el papel oficial enviado a la señora fiscal general de la Nación. Le he pedido al general Salamanca que encuentre el software dentro de la Dipol y se le entregue a la Fiscalía para que la ciudadanía pueda tener tranquilidad de que sus derechos constitucionales sean respetados por el Estado”, concluyó el primer mandatario.

¿Qué es Pegasus?

Pegasus es un controvertido software israelí que se usa en operaciones de espionaje a objetivos específicos y que, tal y como lo mencionó el primer mandatario, es capaz de ‘hackear’ los celulares de las víctimas sin que ellas se den cuenta.

La adquisición de Pegasus ha desatado una fuerte controversia en diversos países del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos en 2022 el reconocido departamento del FBI admitió que había comprado Pegasus, aunque negó haberlo utilizado.